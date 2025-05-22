Також стало відомо, що поліції вже вдалося затримати одного з підозрюваних.

Поліція США затримала підозрюваного у вбивстві двох співробітників посольства Ізраїлю, яке сталося напередодні ввечері.

Підозрюваний перебуває під вартою, повідомили офіційні особи, пише Reuters. Видання зазначило, що загиблі - чоловік і жінка - були парою і збиралися одружитися.

Шеф поліції Вашингтона Памела Сміт заявила, що одного підозрюваного, якого бачили біля Єврейського музею, було затримано. Підозрюваний, попередньо ідентифікований як 30-річний Еліас Родрігес, перебуваючи під вартою, скандував "Вільна Палестина, вільна Палестина", сказала вона.

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Підозрюваний раніше не контактував із поліцією, додала Сміт.

Президент Дональд Трамп уже відреагував на вбивство дипломатів.

"Ці жахливі вбивства в окрузі Колумбія, засновані, вочевидь, на антисемітизмі, мають припинитися ЗАРАЗ! Ненависть і радикалізм не мають місця в США", - написав він на Truth Social.

Президент Ізраїлю Ісаак Герцог і держсекретар США Марко Рубіо також засудили інцидент.

Убивство ізраїльських дипломатів

Сьогодні вранці стало відомо про вбивство двох співробітників посольства Ізраїлю в США. Вони загинули внаслідок стрілянини біля Єврейського музею у Вашингтоні.

Денні Данон, посол Ізраїлю в ООН, назвав стрілянину "підлим актом антисемітського тероризму" і висловив сподівання, що "влада США вживе рішучих заходів проти осіб, відповідальних за цей злочинний акт".

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