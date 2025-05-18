США можуть змусити Путіна сісти за стіл переговорів із Зеленським і визнати, що Україна є суверенною країною.

У президента США Дональда Трампа є всі козирі щодо РФ та інших країн, які можуть чинити на неї тиск, щоб домогтися справжнього миру в Україні.

Він має розіграти їх мудро. Майбутнє України і глобальна безпека залежать від цього, написав у своїй колонці для The Telegraph Лорд Ешкрофт - бізнесмен, філантроп і соціолог.

"Уперше з моменту вторгнення РФ в Україну 2014 року Путін виявився загнаним у кут. Журналісти кинулися в Стамбул, сподіваючись стати свідками історичного дня. Але розчарування настало швидко", - поділився думкою Ешкрофт.

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Він зазначив, що в класичній манері Путін відправив делегацію низької ланки замість того, щоб з'явитися власною персоною, і це не було збігом обставин, а прорахованим кроком, щоб принизити Зеленського, піднісши себе до рівня Трампа в прямих переговорах.

"Американці клюнули. Тепер, як повідомляється, обидві адміністрації організовують зустріч Трампа і Путіна, "щоб зупинити вбивства на лінії фронту"", - зазначив бізнесмен.

На думку Ешкрофта, важливо те, що Україна продовжує наполягати на прямій зустрічі Зеленського і Путіна. "І це правильно. Ці переговори не тільки про військові або політичні результати - вони про суверенітет України", - підкреслив він.

Бізнесмен пояснив, що війна Росії ніколи не була пов'язана із захистом російськомовних або передбачуваним вторгненням НАТО. Реальною загрозою для Путіна завжди була незалежність України: вільна, демократична слов'янська країна біля Росії, яка обирає свій власний шлях. "Для Кремля це вірус, здатний поширюватися через українські кордони", - підкреслив бізнесмен.

Саме тому Путін відмовляється вести переговори із Зеленським, а віддає перевагу Трампу. Він вважає, що може домогтися від нього більше поступок, ніж від Києва.

"Якщо ця двостороння зустріч Трампа і Путіна відбудеться, вона визначить не тільки результат поточних переговорів, а й майбутнє України. Президент Трамп має вимагати, щоб Путін зустрівся із Зеленським віч-на-віч. Завершення цієї війни за столом переговорів, а не на полі бою - благородна мета. Але будь-яка угода має починатися з простої істини: Україна - суверенна, незалежна європейська держава з повною підтримкою Заходу. Вона ніколи не повернеться до сфери впливу Москви", - наголосив Ешкрофт.

Він зазначив, що якщо це повідомлення не буде доставлено - і не буде прийнято Кремлем - будь-яке припинення вогню буде тимчасовим, і війна неминуче продовжиться.

Ешкрофт акцентував, що у Трампа є реальні важелі. Наразі Конгрес розглядає закон про санкції проти Росії. Він передбачає суворі покарання, якщо Росія відмовиться вести нормальні переговори, включно з вторинними санкціями і тарифами до 500 % для країн, які продовжують купувати російську нафту і газ. Це вдарить по суті економічного партнерства Росії.

Переговори в Стамбулі

Раніше стало відомо, що на переговорах у Стамбулі російська сторона відмовилася вести переговори в присутності представників США, проте представники Туреччини були присутні на зустрічі.

16 травня в Туреччині відбулися перші з 2022 року прямі переговори між Україною і РФ. Після зустрічі міністр оборони Рустем Умеров повідомив, що найближчим часом відбудеться великий обмін полоненими за формулою "1000 на 1000".

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