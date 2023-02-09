Як сказав Зеленський, чим швидше Україні нададуть потрібне озброєння, тим швидше буде завершена війна.

Президент України Володимир Зеленський звернувся до президента Франції Еммануеля Макрона і канцлера Німеччини Олафа Шольца з проханням про надання Україні далекобійної зброї і сучасних літаків. Про це глава держави сказав 8 лютого під час зустрічі з президентом Франції та німецьким канцлером.

"У нас у всіх дуже мало часу. І це, до речі, не про сьогодні я говорю, а це про тижні, місяці, які у нас попереду, а отже – це про зброю, яка потрібна для миру. Тому що треба зупинити війну, яку розв'язала Росія", – заявив Зеленський.

Глава держави звернув увагу, що Макрон правильно згадав про те, що у грудні 2019 року в Парижі відбулася "нормандська зустріч".

Відео дня

"Усі хотіли, щоби Путін зупинив війну. Усі, окрім нього. І ось вам результат. І нам дійсно зараз потрібно для зміцнення наших спільних позицій – позиції України і усіх європейців", – сказав Зеленський.

На переконання президента України, Франція і Німеччина мають потенціал game changer (можливості переломити ситуацію – УНІАН).

Зеленський розповів, якими бачить переговори з Макроном і Шольцем. На його думку, все є очевидним. Зокрема, звертаючись до президента Франції і канцлера Німеччини, Зеленський заявив, що чим раніше Україна зможе отримати потужну далекобійну зброю, чим раніше українські пілоти зможуть отримати сучасні літаки, і чим міцніше буде наша танкова коаліція – тим "швидше закінчиться ця агресія Росії, і ми повернемо Європі впевнений мир".

"Дієве континентальне союзництво в Європі – це потреба усіх європейців", – наголосив Зеленський.

Надання озброєння Україні: останні новини

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна домовилася з Британією про постачання далекобійної зброї. Також домовилися розпочати підготовку українських пілотів.

Крім того, стало відомо, що Португалія передасть Україні три власні танки Leopard 2 у березні 2023 року.

Водночас міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба обговорив з міністром закордонних справ Нідерландів Вопке Хукстрою потребу України у винищувачах F-16.

Вас також можуть зацікавити новини: