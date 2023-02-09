Президентів зустріла глава Єврокомісії.

Президент України Володимир Зеленський у четвер, 9 лютого, прибув до Брюсселя разом з французьким колегою Еммануелем Макрон. Український лідер виступить у Європарламенті, а також відвідає саміт ЄС.

"Ласкаво просимо до Брюсселя, дорогий Володимир Зеленський. У серці європейської родини, до якої належить Україна", - написала у Twitter глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен.

Вона запевнила, що європейські політики підтримуватимуть Україну на кожному кроці на шляху до ЄС.

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Глава Єврокомісії особисто зустрічала Зеленського та Макрона в аеропорту.

Очікується, що в Брюсселі президент України зустрінеться з лідерами ЄС, які зібралися на саміт Європейської ради, а також виступить перед Європейським парламентом.

За даними деяких ЗМІ, під час свого візиту президент України озвучить ключові питання:

прискорення постачання озброєння Україні;

посилення санкцій щодо Росії, у тому числі у сфері атомної енергетики через окупацію Запорізької АЕС;

вступ України до ЄС та початок переговорів про членство до кінця року;

підтримка західними партнерами української "Формули світу".

Візит Зеленського до Європи - що відомо

8 лютого президент України Володимир Зеленський з раптовим візитом вирушив до країн Європейського Союзу. Першою зупинкою стала Великобританія, де він зустрівся з прем'єр-міністром Ріші Сунаком і виступив з промовою в британському парламенті. Крім того, українського політика прийняв король Сполученого Королівства Великобританії та Північної Ірландії Чарльз III.

Другою зупинкою став Париж, де Зеленський зустрівся з президентом Франці Еммануелем Макроном канцлером Німеччини Олафом Шольцом.

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