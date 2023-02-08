Спеціальна зустріч Європейської ради відбудеться в Брюсселі 9-10 лютого.

Саміт лідерів країн-членів Європейського Союзу розгляне всі аспекти непохитної підтримки для України.

Про це йдеться у листі-запрошенні президента Європейської ради Шарля Мішеля до членів інших лідерів країн-членів Євросоюзу.

Зокрема, спеціальна зустріч Європейської ради відбудеться в Брюсселі 9-10 лютого.

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"В рамках продовження заходів після саміту Україна-ЄС, який відбувся у Києві 3 лютого, і в контексті жорстокої війни Росії, яка триває майже цілий рік, ми продовжимо розглядати усі аспекти нашої непохитної підтримки для України", - заявив Мішель.

"Я би також хотів особливо обговорити ініціативу України про справедливий мир, яка ґрунтується на повній повазі до суверенітету і територіальної цілісності України, і також потенційне використання заморожених і заблокованих активів Росії та її відповідальності", - йдеться у листі.

Візит Зеленського до Європи: подробиці

8 лютого стало відомо про неанонсований візит президента України Володимира Зеленського до Великої Британії.

Нещодавно у Зеленського запитали про ймовірність його візиту до Брюсселя (Бельгії). 3 лютого президент відповів, що на тлі ймовірного реваншу Росії його виїзд з країни наразі є ризикованим. Водночас, за припущеннями ЗМІ, президент України завтра, 9 лютого, може відвідати Брюссель.

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