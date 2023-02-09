Він каже, що візьме участь у дебатах разом з президентом України.

Саміт лідерів країн-членів Європейського Союзу має погодити надання більшої кількості озброєння для України.

Про це віце-президент Європейської комісії, високий представник Європейського Союзу з питань зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель сказав перед початком засідання Європейської Ради.

"Я візьму участь у дебатах разом з президентом Зеленським, результатом яких стане, я впевнений, більше підтримки для України: надання більше озброєння, більше військової підтримки, більше фінансової підтримки для того, аби зробити Україну здатною протидіяти російській агресії", - наголосив Боррель.

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Самміт ЕС у Брюсселі

Як повідомляв УНІАН, спеціальна зустріч Європейської Ради відбувається в Брюсселі 9-10 лютого. Зокрема, на саміті лідерів країн-членів Європейського Союзу розглянуть всі аспекти непохитної підтримки для України.

Сьогодні, 9 лютого, президент України Володимир Зеленський прибув у Брюссель та виступив у Європарламенті.

Вчора він здійснив візит до Великої Британії та Франції. Він провів зустріч із прем'єр-міністром Сполученого королівства Ріші Сунаком, а також виступив з промовою у британському парламенті. Крім того, Зеленський зустрівся у Лондоні з королем Британії Чарльзом ІІІ.

У Парижі Зеленський зустрівся з президентом Франції Еммануелем Макроном і канцлером Німеччини Олафом Шольцем.

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