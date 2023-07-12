Колишній президент Грузії в останні місяці перебуває у вкрай виснаженому стані.

Група польських лікарів змогла отримати доступ до екс-президента Грузії Міхеїла Саакашвілі, зараз вони проводять обстеження пацієнта. Про це повідомив у Твіттер прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький.

"Ми не залишаємо друзів у біді. На моє прохання бригада польських лікарів з урядової групи гуманітарної та медичної допомоги приступила до комплексного медичного обстеження президента Михеїла Саакашвілі в Грузії", – йдеться в повідомленні.

Як пише видання "Новини-Грузія", п'ятеро польських лікарів обстежуватимуть Саакашвілі у клініці "Вівамед" у Тбілісі.

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За словами представника "Національного руху" Георгія Чаладзе, переговори про допуск польських медиків велися кілька місяців, вони пробудуть в Грузії стільки, скільки знадобиться. Зазначається, що їхній медичний висновок буде конфіденційним і його повідомлять керівництву країн ЄС.

Стан здоров'я Міхеїла Саакашвілі

На початку липня з'явилося свіже відео з Міхеїлом Саакашвілі, за яким видно, що президент Грузії дуже сильно схуд і вже мало нагадує себе колишнього. Шокуючі кадри вразили президента України Володимира Зеленського і на його прохання український МЗС запропонував грузинському послу у Києві з'їздити на час до Грузії "для консультацій".

Однак у Тбілісі заявили, що ніяких консультацій щодо Саакашвілі влаштовувати не планують. А вимогу Києва відкликати посла додому в Грузію визнали "образливою, дуже сумною і прикрою".

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