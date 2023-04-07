Екс-очільник Грузії вважає, що його отруїли у в’язниці.

Під час ув’язнення здоров’я колишнього президента Грузії Міхеіла Саакашвілі різко погіршилося. Як заявив політичний в’язень у матеріалі для Politico, він наразі перебуває на межі життя і смерті.

"Коли я повернувся до Грузії в жовтні 2021 року після восьми років вигнання, щоб підтримати вільні та чесні парламентські вибори, я був здоровим, енергійним 54-річним чоловіком. Тоді мене негайно заарештувала грузинська влада, і відтоді перебуваю у в’язниці на основі чуток і політично вмотивованих звинувачень у "зловживанні владою", які тільки Кремль і нинішній уряд Грузії вважають законними.

А під час ув’язнення моє здоров’я різко погіршилося. Я зараз вмираю", - передає слова екс-політика видання.

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Саакашвілі також розповів, що з ним робили під час ув’язнення. У тому числі й вдавалися до хімічних тортур.

"Мене систематично катували, фізично та психологічно, і наразі в моєму тілі є докази отруєння важкими металами. Зараз я страждаю на вражаючу кількість із понад 20 серйозних хвороб, усі з яких розвинулися під час ув’язнення", - запевняє Саакашвілі.

Колишній президент Грузії вважає, що його можлива смерть буде перемогою для кремлівського режиму.

"Моя смерть може спричинити політичний хаос у Грузії, але мою мученицьку смерть, безперечно, вважатимуть перемогою Путіна — потужним символом для всіх лідерів у цьому регіоні та, можливо, у світі, які не зможуть протистояти російському імперіалізму", - відзначив він.

Слова екс-політика для видання передав юридичний радника Міхеіла Саакашвілі в США Массімо Д'Анджело.

Ув’язнення Міхеіла Саакашвілі

У жовтні 2021-го року Саакашвілі повернувся до Грузії і відразу ж був взятий під варту. Поточна влада країна висунула звинувачення колишньому президенту відразу за кількома статтями. За однією із них він отримав шість років в’язниці.

Після протестного голодування Саакашвілі восени 2021-го у нього розпочалися різні види проблем зі здоров’ям. Адвокати колишнього президента вважають, що, ймовірно, він був отруєний у в’язниці.

З того часу Саакашвілі проходить терапію в одній із приватних клінік Тбілісі. Біля його двокімнатної палати постійно чергує конвой охорони.

У середині березня 2023-го року грузинська влада дозволила польським лікарям провести огляд Міхеіла Саакашвілі, однак про вивіз на лікування за кордон, про що просять родичі екс-політика, не ідеться.

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