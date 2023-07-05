Голова правлячої партії Грузії також прокоментував рішення України, згідно з яким грузинський посол має повернутися до Тбілісі.

Будь-які консультації на тему колишнього президента Грузії Міхеїла Саакашвілі виключені.

Про це заявив голова керівної партії "Грузинська мрія" Іраклій Кобахідзе, передає грузинський "Перший канал".

"У світлі того кроку, який уже зроблено, наступні кроки вже нецікаві. Це сумна реальність. Жодних консультацій щодо Саакашвілі починати не можна", - сказав Кобахідзе.

Він прокоментував рішення України, згідно з яким посол Грузії має повернутися до Тбілісі та проконсультуватися з владою щодо питання передачі Саакашвілі Україні.

Як зазначив Кобахідзе, посол Грузії в Україні - це людина, яка залишилася в Києві з першого дня війни, на відміну від багатьох інших, у тому числі послів стратегічних партнерів України.

"Щоденно наш посол... залишався в Києві, столиці України, і багато чим займався, його роль у гуманітарній, політичній підтримці була дуже важливою. З огляду на це, такий крок української влади є образливим, дуже сумним і прикрим. Однак, крім цього, ми також не збираємося відповідати коментарями. Ми вважаємо за краще залишатися в режимі односторонньої дружби з українською владою", - сказав Кобахідзе.

Ситуація із Саакашвілі в Грузії - що відомо

Як повідомляв УНІАН, 3 липня під час засідання Тбіліського міського суду Міхеїл Саакашвілі нажахав станом свого тіла - він сильно схуд, одна шкіра та кістки.

Після публікації кадрів, на яких видно жахливий стан Саакашвілі президент Володимир Зеленський доручив МЗС висловити послу Грузії протест та закликати його поїхати до Тбілісі для консультацій через ситуацію з громадянином України. Глава держави нагадав, що Київ неодноразово закликав Тбілісі припинити знущання з Саакашвілі та домовитися про його повернення до України.

Пізніше голова МЗС Дмитро Кулеба зазначив, що з послом Грузії буде проведена жорстка розмова, він поїде до Тбілісі. Він додав, що грузинська влада заслуговує на жорстку реакцію України через ставлення до Саакашвілі.

Наступного дня, 4 липня, послу Грузії в Україні Георгію Закарашвілі було запропоновано повернутися до Тбілісі для проведення консультацій для пошуку шляхів вирішення ситуації, що склалася із Міхеїлом Саакашвілі.

Нагадаємо, Саакашвілі був затриманий в Грузії 1 жовтня 2021 року. У Грузії проти нього відкрито кілька кримінальних справах, зокрема, в організації нападу на колишнього грузинського депутата Валерія Гелашвілі у 2005 році. За це його вже заочно засудили до шести років ув'язнення. 3 липня в суді розглядалася справа проти Саакашвілі за розгін мітингу у 2007 році.

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