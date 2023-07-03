Грузинського посла закликають поїхати до Тбілісі.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у відповідь на доручення президента заявив, що через ситуацію із ув’язненим у Грузії Михеїлом Саакашвілі із послом Грузії буде проведена жорстка розмова, він поїде до Тбілісі.

Зокрема, Кулеба наголосив, що грузинська влада заслуговує на жорстку реакцію України через ставлення до Саакашвілі. "Завтра зранку посол Грузії буде в МЗС, з ним буде поведена жорстка розмова, він поїде до Грузії", - йдеться у повідомленні в Telegram-каналі міністерства.

Кулеба підкреслив, що Грузія має припинити знущання над Саакашвілі та повернути Україні, бо він є українським громадянином.

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Стан Саакашвілі: останні новини

Раніше президент України Володимир Зеленський доручив МЗС викликати посла Грузії, висловити йому протест та закликати його протягом 48 годин поїхати до Тбілісі для консультацій через ситуацію із Саакашвілі.

Такі дії Зеленського стали реакцією на критичний стан екс-президента Грузії, жахливі фото якого сколихнули сьогодні громадськість.

Президент вчергове закликав Тбілісі зупинити знущання над Саакашвілі та повернути його до України. Він також прямо заявив, що це Росія вбиває Саакашвілі руками грузинської влади.

Як відомо, Саакашвілі затримали в Грузії 1 жовтня 2021 року після його повернення туди вперше за вісім років. Він оголосив тривале голодування, після якого перебував у тяжкому стані та був перевезений з в'язниці до військового госпіталя.

Проти Саакашвілі у Грузії було відкрито декілька кримінальних справ, одна з яких стосувалася нападу на колишнього грузинського депутата Валерія Гелашвілі у 2005 році. За це політика заочно засудили до шестирічного позбавлення волі. За словами екс-президента Грузії, після затримання його катували.

Українська влада неоноразово закликала Грузію повернути Саакашвілі до України чи вивезти його за кордон для надання йому належної медичної допомоги. Зокрема, президент Зеленський заявляв, що грузинська влада "публічно катує та вбиває" його.

Водночас, 15 лютого 2023 року Європарламент закликав Грузію звільнити політика та дозволити йому лікуватися за кордоном.

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