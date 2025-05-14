За словами президента України, французький лідер готовий ризикувати, аби допомогти в тій чи іншій ситуації.

Президент України Володимир Зеленський поділився, які має стосунки з французьким лідером Еммануелем Макроном. За словами глави держави, він має "хороші стосунки", а також політики часто спілкуються. Про це він сказав в інтерв'ю Spiegel.

Зеленський зазначив, що у них з Макроном "хороші стосунки" і вони часто спілкуються.

"Це почалося під час війни, і так було з деякими іншими главами держав і урядів. Але не з багатьма - з двома або трьома, з якими я постійно розмовляв телефоном. Я давно переконав усіх дзвонити телефоном, а не захищеними лініями - чесно кажучи, я не вірю в захищені лінії", - підкреслив президент.

Відео дня

Глава держави наголосив, що Макрон "підходить до справи дуже креативно" і "готовий ризикувати".

"А люди, готові ризикувати, - це люди, орієнтовані на результат. Крім того, він один із сильних лідерів у світі. Він знаходить вихід зі складних ситуацій, і я поважаю це", - зазначив Зеленський.

Водночас лідер додав, що був знайомий з Макроном ще до свого президентства.

Як Франція підтримує Україну під час війни

Як писав УНІАН, Франція віддасть Україні всі виготовлені у 2025 році САУ Caesar. За словами експертів, у конструкції Caesar пріоритет віддається мобільності, точності та швидкому розгортанню, що робить її ідеальною для динамічних полів битв України.

"З екіпажем із трьох-п'яти осіб система може стріляти шістьма пострілами на хвилину і робити перший постріл менш ніж за 60 секунд, забезпечуючи неперевершену швидкість реагування", - запевняють аналітики.

Також нещодавно Еммануель Макрон зробив нову заяву про іноземні війська в Україні. Він зазначив, що роль європейців не полягає в тому, щоб стояти на лінії фронту.

Президент Франції підкреслив, що США та Європа будуть стежити за дотриманням перемир'я за допомогою супутників, завдяки чому буде зрозуміло, хто і коли здійснив порушення.

Водночас ЗМІ повідомляли, що Франція збільшить виробництво "розумних" авіабомб для України. Зазначається, якщо минулого року їхній комплект становив 830 одиниць, то цього року очікується 1200.

За словами журналістів, ці бомби в Україні є затребуваними, адже вони захищені від ворожого "глушіння" сигналів GPS і гарантують високу точність.

Вас також можуть зацікавити новини: