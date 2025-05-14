За даними джерел, Франція має намір поставляти 12 САУ на місяць, що загалом становитиме 144 одиниці за рік.

Франція вирішила передати Україні всі самохідні артилерійські установки Caesar, які будуть вироблятися протягом 2025 року. Як повідомляє BulgarianMilitary, про це, за даними деяких джерел, заявив президент Франції Еммануель Макрон.

Зазначається, що Франція має намір поставляти 12 гаубиць на місяць, що загалом становитиме 144 одиниці за рік. При цьому Париж зробить поставки САУ Caesar для Києва пріоритетом - навіть за рахунок інших замовників.

Цей показник удвічі перевищує темпи виробництва 2023 року, коли виготовляли по шість установок на місяць. У 2024 році виробляли вже по 8 САУ щомісяця, а на початку 2024 року Міноборони Франції оголосило про плани виробляти у 2025 році по 12 САУ на місяць. Міністр збройних сил Франції Себастьян Лекорню зазначив, що час виготовлення однієї системи скоротився з 30 до 15 місяців.

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Особливості САУ Caesar

Як зазначає BulgarianMilitary, у конструкції Caesar пріоритет віддається мобільності, точності та швидкому розгортанню, що робить її ідеальною для динамічних полів битв України. Встановлена на шасі вантажівки 6×6, як правило, Renault Sherpa, система важить менше ніж 18 тонн, дозволяючи розвивати швидкість до 90 кілометрів на годину на дорогах і 50 кілометрів на годину на бездоріжжі.

Її 155-мм гармата може стріляти стандартними снарядами НАТО на дальність до 40 кілометрів, а високоточні снаряди, як-от керовані за GPS Excalibur або протитанкові BONUS, збільшують дальність до 50 кілометрів, що дає змогу Україні завдавати ударів по російських позиціях із великою точністю.

"З екіпажем із трьох-п'яти осіб система може стріляти шістьма пострілами на хвилину і робити перший постріл менш ніж за 60 секунд, забезпечуючи неперевершену швидкість реагування", - зазначають аналітики.

Україна використовує ці установки з травня 2022 року. Станом на лютий 2025 року на озброєнні перебували 30 французьких Caesar 6×6 і 19 данських 8×8. Частину з них втрачено в бою: за відкритими джерелами, сім знищено, ще три - пошкоджено.

САУ Caesar дасть ЗСУ переваги, але є неприємні нюанси

Як зазначають аналітики, її маневреність і швидкість дозволяють уникати ударів російських дронів-камікадзе "Ланцет" і артилерії:

"Зобов'язання з постачання 144 САУ Caesar 2025 року може перетворити артилерійський ландшафт України... Додаткові САУ могли б оснастити кілька українських бригад, кожній з яких потрібно від шести до восьми гаубиць, що підвищило б здатність Києва проводити безперервні наступи".

Однак інтенсивне використання призводить до швидкого зносу стволів, що змушує українську армію постійно звертатися по технічне обслуговування і запасні частини до компанії-виробника:

При цьому згадується, що вартість однієї САУ становить від 3 до 4 мільйонів євро, отже, загальна вартість поставок перевищує 430 мільйонів євро, що викликає питання про фінансування. Крім того, здатність України підтримувати ці системи залежить від постійних поставок 155-мм снарядів, що є проблемою з огляду на виробничі обмеження НАТО.

Як зазначають аналітики, збільшення випуску до 12 одиниць Caesar на місяць вимагатиме від Франції додаткових ресурсів. Також пріоритет України означає, що попередні замовники, включно з Хорватією, Естонією та Литвою, а також потенційні покупці, як-от Бразилія та Колумбія, можуть зіткнутися з відтермінуванням контрактів, що поставить під загрозу репутацію Франції як надійного постачальника та ризикує загострити відносини з союзниками.

САУ Caesar - новини

Раніше повідомлялося, що Франція збирається використати доходи від заморожених активів Росії для обслуговування САУ Caesar, які були передані Україні.

Також повідомлялося, що на українському фронті було втрачено менше ніж 10% поставлених Україні гармат Caesar - рівень їхніх втрат виявився в 2-3 рази нижчим, ніж у деяких інших артилерійських систем аналогічної архітектури.

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