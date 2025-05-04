Ці авіабомби є вкрай затребуваними в Україні.

Франція у 2025 році має намір значно збільшити виробництво "розумних" керованих авіаційних бомб Armement Air-Sol Modulaire(AASM), також відомих як Hammer, для України. Якщо торік їхній комплект становив 830 одиниць, то цього року очікується 1200, повідомляє Le Parisien.

"Модульна зброя класу "повітря-земля" (AASM) - це нова "французька" фішка української бойової авіації. Від початку повномасштабного російського вторгнення виробництво у напрямку фронту збільшилося в чотири рази. Але це ще далеко не кінець. Після того, як у 2024 році було вироблено 830 одиниць, на 2025 рік уже заплановано 1200", - пишуть журналісти.

За даними видання, "розумні" авіабомби AASM розробляє французька компанія Safran. Ця модульна зброя складається з двох комплектів наведення і руху, які роблять систему невразливою до перешкод з боку противника, водночас забезпечуючи її навігацію до необхідної цілі.

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Журналісти зазначили, що ці бомби в Україні є затребуваними. Як пояснив президент Safran Electronics and Defense Франк Содо, вони захищені від ворожого "глушіння" сигналів GPS і гарантують високу точність.

"Сильною стороною бомб є те, що їх можна нести на українських винищувачах МіГ і Су. Але цей пристрій, також відомий як AASM Hammer, на момент прийняття на озброєння у 2008 році був базовою зброєю Rafale. Французький уряд звернувся до компанії Safran із проханням оснастити українські винищувачі ракетами AASM після того, як американські боєприпаси JDAM із GPS-наведенням не влучили в ціль", - пишуть журналісти.

Що відомо про AASM

AASM - це сімейство французьких високоточних боєприпасів, розроблених компанією Safran Electronics & Defense.

Базова версія складається з носового модуля з системою наведення та хвостового модуля, який має ракетний прискорювач. Усе перераховане вище приєднано до звичайної некерованої 250-кілограмової бомби.

Згідно з технічними характеристиками, Hammer може вражати цілі на дальності близько 70 км.

Французькі авіабомби на українських винищувачах

Як писав УНІАН, у березні 2024 року стало відомо, що нові французькі авіабомби AASM Hammer уже на фронті. Їх вперше було використано українськими військами для удару по Авдіївському коксохімічному заводу.

У грудні того ж року з'явилося фото українського Су-25 з новою французькою авіабомбою. Це було першим візуальним підтвердженням самого факту інтеграції AASM Hammer під Су-25.

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