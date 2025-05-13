Він запевнив, що вони не опиняться на фронті.

Європейські військовослужбовці не перебуватимуть на передовій в Україні, першою гарантією безпеки країни є її міцна армія.

Про це в етері телеканалу TF1 заявив президент Франції Еммануель Макрон, передає La Reppublica. За словами французького лідера, питання створення демілітаризованої лінії ще буде обговорюватися, особливо це стосується можливої присутності сил Організації Об'єднаних Націй:

"Ми не вважаємо, що роль європейців полягає в тому, щоб стояти на лінії фронту".

Макрон додав, що Сполучені Штати Америки та Європа стежитимуть за дотриманням перемир'я за допомогою супутників. Це дозволить їм визначати, хто і коли здійснив порушення.

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Іноземні війська в Україні

Як відомо, європейські країни не планують безпосередньо відправляти свої війська на фронт в Україні, однак було сформовано Коаліцію охочих для потенційного розгортання миротворчої місії після досягнення повноцінного перемир'я.

Очолювана Великою Британією та Францією ініціатива об'єднує 31 країну, готову надати Україні безпекові гарантії у разі досягнення мирної угоди з Росією.

Мета коаліції - забезпечити дотримання умов потенційного перемир'я та запобігти повторній агресії з боку Російської Федерації.

Розгортання миротворчої місії можливе лише після досягнення повноцінного перемир'я між Україною та Росією. До того часу коаліція зосереджується на підготовці планів та координації дій для забезпечення стабільності в регіоні.

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