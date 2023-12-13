Туск зазначив, що готовий до зустрічі та буде "дуже радий" зустрітися.

Новообраний прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск допустив, що його зустріч з президентом України Володимиром Зеленським може відбутися вже у четвер. Як пише tvn24.pl, про це він сказав у середу по прибутті до Брюсселя на саміт ЄС.

Зокрема, Дональда Туска на прес-брифінгу запитали, чи приїде він до Києва в рамках зміцнення співпраці з Україною та про можливу зустріч із президентом країни Володимиром Зеленським.

У відповідь він зазначив, що українська сторона запропонувала зустріч у четвер вранці.

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"Українська сторона запропонувала зустрітись завтра вранці, технічні деталі узгоджуються. Я також буду дуже радий зустрітися з президентом", - сказав Туск.

Водночас він зазначив, що "поки немає рішення про те, як виглядатиме присутність президента Зеленського" на засіданні, тому немає чіткої відповіді про те, де і коли відбудеться зустріч.

Туск також зазначив, що має дружні відносини із Зеленським.

"І коли друзі запрошують, наступного дня я там, де маю бути", – додав він.

Туск став новим прем'єром Польщі

11 грудня Дональд Туск був обраний прем'єр-міністром Польщі. "За" проголосували 248 депутатів польского Сейму, "проти" - 201.

Дональд Туск вже очолював польський уряд у 2007-2014 роках. Він обіцяє розблокувати кордон з Україною і покласти край суперечкам між Варшавою і Києвом.

Туск також наголошував, що уряд Польщі буде вимагати повної мобілізації Заходу для допомоги Україні.

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