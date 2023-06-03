Колишній президент США активно використовує теми війни в Україні в рамках своєї передвиборчої компанії. Нещодавно він відзначився черговою "багатообіцяючою" заявою.

Лідер України Володимир Зеленський відповів на "багатообіцяючу" заяву Дональда Трампа про те, що у президентському кріслі лідера США він зміг би завершити війну всього лише за добу.

В інтерв'ю для The Wall Street Journal Зеленський зазначив, що "не зрозумів" суть подібної заяви. Він підкреслив, що Київ прагне завершити війну з Росією незалежно від того, хто саме стане новим президентом США.

Разом з тим, глава України вказав, що адміністрація Білого дому при президентстві Байдена набагато більше допомагає Україні, ніж було при Трампі.

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"Президент Байден - він президент під час повномасштабної війни, і він допоміг нам більше, ніж президент Трамп. Але при цьому потрібно розуміти, що тоді не було повномасштабної війни, і я не знаю, як би діяв Трамп", - вказав Зеленський.

Трамп пообіцяв закінчити війну в Україні за 24 години - основне

Нагадаємо, що колишній лідер США Дональд Трамп активно використовує тему війни між Україною і РФ в рамках своєї передвиборної кампанії.

Так, у травні в інтерв'ю для GB News політик вказав, що зміг би завершити війну за 24 години, посилаючись на свої зв'язки з лідером РФ Володимиром Путіним, а також згадуючи про те, що з Зеленським він також добре знайомий. При цьому Трамп публічно озвучив, що на 100% впевнений в тому, що цю обіцянку реально виконати.

Як відомо, наступні вибори в Америці відбудуться в листопаді 2024 року і Трамп оголосив, що буде знову балотуватися. Відповідний заявку він подав у листопаді 2022 року.

25 квітня 2023 року чинний лідер США Джо Байден також заявив, що має намір брати участь у наступній президентській гонці.

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