Президент вважає, що російську агресію можна припинити цього року.

Президент Володимир Зеленський закликав німців докласти всіх зусиль, щоб завадити Росії "переробити" Україну і всю Європу на "бетонну крихту".

Про це він сказав у зверненні учасників заходу федерального президента Німеччини, присвяченого солідарності з Україною, повідомляє прес-служба Офісу президента.

"Дорогий народе Німеччини! Пане федеральний президенте! Пане канцлере, Олафе! Сьогодні рік, як усе змінилося. Змінилося для України, для Німеччини, для всієї Європи й вільного світу. Те, до чого за десятиліття миру звик вільний світ, виявилося тим, за що треба воювати", - зазначив Зеленський.

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Він зауважив, що не спрацювали дипломатія, наявна у світі архітектура безпеки, а також стара європейська надія, що економічні зв'язки здатні утримати від руху російські танкові колони.

"Але було й те, що спрацювало. Передусім єдність. Єдність України, Німеччини, усього вільного світу. І рішучість. Рішучість у захисті основ нашого з вами життя. Ми воюємо на українській землі за те, без чого всі ви, друзі, не уявляєте власного життя. Це елементарна безпека. Це свобода та життя за законом. Це людська гідність і право кожної людини й кожної спільноти на повагу до себе. Це щастя жити в родині та можливість мріяти про безпечне й вільне майбутнє для своїх дітей. Прості речі, яких зараз позбавлені 1877 українських міст і сіл", - наголосив президент.

Зеленський зауважив, що окупанти прагнуть збільшити цю кількість і додати ще мільйони зламаних доль до вже зламаних.

Говорячи про окупований і зруйнований росіянами Маріуполь, він зауважив, що залишки будинків, які були знищені російськими бомбами та ракетами, спалені окупантами, частини міста Росія зносить, щоб переробити ці страшні руїни на бетонну крихту.

"Ми маємо зробити все можливе і неможливе, щоб не дати Росії переробити на бетонну крихту Україну, наших сусідів і всю Європу, до якої хоче дотягнутися російський реваншизм", - наголосив Зеленський.

Говорячи про те, чи можливо перемогти Росію, він сказав: "Так, ми здатні на це. У єдності. Рішучо. І незламно. Ми здатні завершити російську агресію вже цього року".

Президент зауважив, що Німеччина була разом з Україною від перших хвилин російського вторгнення. Вона допомагає захищати українців від російського терору.

"І Німеччина буде разом із нами в день перемоги свободи, буде разом із нами, коли ми врятуємо наші міста і села, нині окуповані, від російської неволі", - сказав Зеленський.

Він додав, що зараз той час, коли "нашою сміливістю й нашою зброєю можна повернути мир і створити історично важливий запобіжник для будь-яких агресій".

"Ніхто більше не наважиться на агресію проти іншого народу, коли знатиме, що вільний світ захистить цей народ. Ніхто більше не посягатиме на свободу, коли знатиме, що вільний світ має достатню рішучість для захисту свободи. Ніхто більше не повторить 24 лютого минулого року, коли знатиме, що на всій території України не залишилося жодного окупанта", - наголосив глава держави.

Він подякував Німеччині та президенту Олафу Шольцу за підтримку України.

Ставлення німців до війни в Україні

7 лютого оприлюднено результати опитування, згідно яких громадяни Німеччини на сьогоднішній день сприймають Росію як найбільшу загрозу миру. На запитання, яка країна становитиме найбільшу загрозу найближчими роками, 82% опитаних назвали Росію.

До нападу РФ на Україну думка німецького суспільства була зовсім іншою. Так, у 2021 році лише 32% населення Німеччини сприймали РФ як найбільшу загрозу.

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