У 2021 році лише 32% населення Німеччини сприймали Росію як найбільшу загрозу.

Громадяни Німеччини на сьогоднішній день сприймають Росію як найбільшу загрозу миру.

Про це свідчать результати опитування Інституту дослідження громадської думки Allensbach спільно з Центром стратегії та вищого менеджменту, пише видання ntv. На запитання, яка країна становитиме найбільшу загрозу в найближчими роками, 82% опитаних назвали Росію. 60% опитаних назвали Китай. 52% населення вважають Північну Корею дуже серйозною загрозою.

Якщо на заході Німеччини кожен другий (50%) вважає США надійним союзником, то в східних федеральних землях так думає трохи більше ніж 26% населення. Частка східних німців, які сприймають Росію як головну загрозу миру, також нижча - 73%, на Заході так вважають 84% опитаних.

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Видання зазначило, що до нападу РФ на Україну думка суспільства була зовсім іншою. Наприклад, у 2021 році лише 32% населення Німеччини сприймали Росію як найбільшу загрозу.

Допомога Німеччини Україні

Федеральний уряд оновлює перелік наданих Україні озброєнь щотижня. Так, 5 січня Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги, в який увійшли ракетні системи, безпілотники та захист від дронів.

6 січня стало відомо, що Німеччина відправить Україні зенітно-ракетний комплекс Patriot зі своїх запасів на початку цього року.

При цьому німецький канцлер Олаф Шольц зазнає все більшого тиску з боку союзників щодо передачі Україні тяжкої зброї.

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