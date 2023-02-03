Захоплення українських територій було задумане Володимиром Путіним вже давно. "Загроза" розширення НАТО на схід була для Кремля лише приводом. Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц на зустрічі з жителями міста Марбург, пише DW.
На думку голови німецького уряду, партнерство між Києвом і Брюсселем Кремль використовував як "привід для давно задуманого плану силового розширення території Росії".
Шольц підкреслив, що НАТО є оборонним союзом, тому потенційний вступ до Альянсу України не міг загрожувати Росії.
"Не потрібно прикидатися, нібито слова "розширення НАТО на схід" є якимось аргументом", - заявив канцлер.
У той же час Шольц поспішив заспокоїти німців, що Німеччина не допустить ескалації, яка призведе до розширення війни на весь континент.
"Війна між НАТО і Росією була б жахливою подією. Ми несемо відповідальність за те, щоб такої ескалації не відбулося", – сказав Шольц.
Війна в Україні - позиція Німеччини
Після 2014 року уряд Ангели Меркель неодноразово відмовляв Україні у поставках зброї і блокував такі поставки іншими європейськими країнами.
З початком повномасштабної стадії російської агресії проти України позиція німецького уряд поступово почала змінюватися. Німеччина почала постачати Україні спочатку легке стрілецьке, а потім і важке озброєння. Часто такі поставки доводилося "вибивати" з Берліна зусиллями всього ЄС.
У січні 2023 року Німеччина перейшла важливий психологічний рубіж – оголосила про постачання німецьких танків в Україну і дозволила такі поставки іншим країнам.