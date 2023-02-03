У Берліні впевнені, що прагнення України до НАТО було для Кремля лише формальним приводом.

Захоплення українських територій було задумане Володимиром Путіним вже давно. "Загроза" розширення НАТО на схід була для Кремля лише приводом. Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц на зустрічі з жителями міста Марбург, пише DW.

На думку голови німецького уряду, партнерство між Києвом і Брюсселем Кремль використовував як "привід для давно задуманого плану силового розширення території Росії".

Шольц підкреслив, що НАТО є оборонним союзом, тому потенційний вступ до Альянсу України не міг загрожувати Росії.

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"Не потрібно прикидатися, нібито слова "розширення НАТО на схід" є якимось аргументом", - заявив канцлер.

У той же час Шольц поспішив заспокоїти німців, що Німеччина не допустить ескалації, яка призведе до розширення війни на весь континент.

"Війна між НАТО і Росією була б жахливою подією. Ми несемо відповідальність за те, щоб такої ескалації не відбулося", – сказав Шольц.

Війна в Україні - позиція Німеччини

Після 2014 року уряд Ангели Меркель неодноразово відмовляв Україні у поставках зброї і блокував такі поставки іншими європейськими країнами.

З початком повномасштабної стадії російської агресії проти України позиція німецького уряд поступово почала змінюватися. Німеччина почала постачати Україні спочатку легке стрілецьке, а потім і важке озброєння. Часто такі поставки доводилося "вибивати" з Берліна зусиллями всього ЄС.

У січні 2023 року Німеччина перейшла важливий психологічний рубіж – оголосила про постачання німецьких танків в Україну і дозволила такі поставки іншим країнам.

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