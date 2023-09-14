Також він збирається відвідати Генеральну асамблею ООН у Нью-Йорку.

Президент України Володимир Зеленський планує наступного тижня зустрітися з американським колегою Джо Байденом.

Про це NBC заявив високопоставлений український чиновник. Також він розповів, що Зеленський збирається відвідати Генеральну асамблею ООН у Нью-Йорку.

Наразі невідомо, де саме український президент зустрінеться з Байденом - у Білому домі в Вашингтоні чи в Нью-Йорку. Адміністрація президента США відмовилась від коментарів.

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Як відомо, востаннє політики зустрічались у липні під час саміту НАТО у Вільнюсі. Крім того, нещодавно Київ відвідав держсекретар США Ентоні Блінкен, який поспілкувався із Зеленським і високопоставленими українськими посадовцями, щоб "продемонструвати непохитну прихильність Сполучених Штатів суверенітету, територіальній цілісності та демократії України, особливо перед обличчям агресії Росії".

Допомога від США - останні новини

6 вересня США оголосили про передачу Україні боєприпасів зі збідненим ураном.

Також Сполучені Штати Америки оголосили про виділення нової військової допомоги Україні. Сума нового пакету становить 600 млн доларів.

Сьогодні стало відомо, що Україна отримає від США грант на $1,25 мільярда. Кошти будуть спрямовані на підтримку незахищених верств населення, а також тих, хто працює на забезпечення виконання функцій держави та надання освітніх і медичних послуг.

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