Кошти будуть спрямовані на підтримку незахищених верств населення.

До держбюджету України надійде черговий грант від США на 1,25 млрд доларів. Грант надається в рамках Проекту Світового банку "Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні" (PEACE in Ukraine).

Як повідомила прес-служба Міністерства фінансів, кошти будуть спрямовані на підтримку незахищених верств населення, а також тих, хто працює на забезпечення виконання функцій держави та надання освітніх і медичних послуг (державних службовців, освітян, медиків, працівників служб першого реагування).

Зазначається, що завдяки Проекту PEACE in Ukraine Міністерство фінансів України залучило грантів та позик на загальну суму 19,5 млрд доларів та 1,44 млрд євро, з яких 17,97 млрд доларів – гранти.

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"Найближчим часом очікується підписання Угоди про зазначений грант Цільового фонду багатьох донорів між Україною та Міжнародним банком реконструкції й розвитку (МБРР) і Міжнародною асоціацією розвитку (МАР) та спрямування коштів до державного бюджету України", - додали у Мінфіні.

Міжнародна допомога Україні

31 травня 2023 року Україна отримала грант від США на 1,25 мільярда доларів. Повідомлялося, що залучене грантове фінансування буде спрямовано на відшкодування видатків держбюджету.

20 липня Світовий банк і Міністерство фінансів підписали угоду про отримання Україною 1,5 мільярда доларів позики від Світового банку під гарантії Уряду Японії.

За словами міністра фінансів Сергія Марченка, у 2024 році бюджет України потребуватиме не меншої підтримки міжнародних партнерів, ніж це було у поточному році. Наразі потреби України в зовнішньому фінансування складають 42 млрд доларів на рік.

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