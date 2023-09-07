Держсекретар США додав, що у Штатах бачать "важливий прогрес, який зараз досягається в контрнаступі, і це дуже, дуже обнадіює".

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден чекає на зустріч із українським колегою Володимиром Зеленським у найближчому майбутньому. Про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен під час візиту до Києва.

Як повідомляє прес-служба Держдепу США, Блінкен також зауважив, що приїхав до України на прохання американського президента.

"У Сполучених Штатах ми сповнені рішучості продовжувати йти пліч-о-пліч з вами. І президент Байден попросив мене приїхати, щоб ще раз підтвердити нашу підтримку, щоб переконатися, що ми максимізуємо зусилля, які ми та інші країни докладаємо для вирішення негайних завдань контрнаступу. (...) Я знаю, що ви (Зеленський) напередодні були на передовій, і ми всі дуже хочемо почути вашу оцінку", – наголосив він.

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Держсекретар США додав, що у Штатах бачать "важливий прогрес, який зараз досягається в контрнаступі, і це дуже, дуже обнадіює".

Візит Блінкена до Києва

У середу, 6 вересня 2023 року державний секретар США Ентоні Блінкен приїхав до Києва. Про його ймовірний візит до української столиці стало відомо напередодні, проте офіційно Держдеп цю інформацію не підтверджував.

Американський чиновник зустрівся із президентом Володимиром Зеленським, а також – міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою.

Крім того, Блінкен оголосив про виділення 1 мільярда доларів на допомогу Україні. За його словами, переважна частина цієї суми – 665 мільйонів доларів – піде на військову та цивільну безпекову допомогу.

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