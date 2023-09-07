Сполучені Штати Америки оголосили про виділення нової військової допомоги Україні. Сума нового пакету становить 600 млн доларів.
Про це заявили в Пентагоні. Цей пакет, наданий через Ініціативу сприяння безпеці України (USAI), включає обладнання для посилення протиповітряної оборони України, артилерійські боєприпаси та інші засоби.
Список допомоги виглядає так:
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- обладнання для підтримки та інтеграції систем протиповітряної оборони України;
- додаткові боєприпаси для ракетно-артилерійських систем високої мобільності (HIMARS);
- артилерійські снаряди калібру 105 мм;
- засоби радіоелектронної боротьби та протидії радіоелектронній боротьбі;
- підривні боєприпаси для подолання перешкод;
- обладнання для розмінування.
"Сполучені Штати продовжуватимуть працювати зі своїми союзниками та партнерами, щоб забезпечити Україну можливостями для задоволення її безпосередніх потреб на полі бою та довгострокових потреб у допомозі у сфері безпеки", – наголосили в Пентагоні.