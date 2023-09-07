Пентагон оголосив про новий пакет допомоги Україні / фото REUTERS

Сполучені Штати Америки оголосили про виділення нової військової допомоги Україні. Сума нового пакету становить 600 млн доларів. 

Про це заявили в Пентагоні. Цей пакет, наданий через Ініціативу сприяння безпеці України (USAI), включає обладнання для посилення протиповітряної оборони України, артилерійські боєприпаси та інші засоби.

Список допомоги виглядає так:

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  • обладнання для підтримки та інтеграції систем протиповітряної оборони України;
  • додаткові боєприпаси для ракетно-артилерійських систем високої мобільності (HIMARS);
  • артилерійські снаряди калібру 105 мм;
  • засоби радіоелектронної боротьби та протидії радіоелектронній боротьбі;
  • підривні боєприпаси для подолання перешкод;
  • обладнання для розмінування.

"Сполучені Штати продовжуватимуть працювати зі своїми союзниками та партнерами, щоб забезпечити Україну можливостями для задоволення її безпосередніх потреб на полі бою та довгострокових потреб у допомозі у сфері безпеки", – наголосили в Пентагоні.

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