Пентагон оголосив про новий пакет військової допомоги Україні на $ 175 млн.

Міністерство оборони США оголосило про новий пакет військової допомоги Україні на суму $ 175 млн. До нього увійшли 120-мм снаряди з збідненим ураном для танків "Абрамс", говориться в заяві Пентагону.

Як повідомлялося раніше, такі танки поставлять Україні у вересні. Також в пакет увійшли снаряди для ракетних систем HIMARS, обладнання для підтримки систем ППО України, артилерійські снаряди калібру 155 мм і 105 мм, мінометні снаряди, протитанкові комплекси Javelin, TOW и AT-4, понад 3 млн патронів та інші види озброєнь.

"Сполучені Штати будуть продовжувати працювати зі своїми союзниками і партнерами, щоб надати Україні можливості для задоволення її невідкладних бойових потреб і довгострокових потреб у допомозі в галузі безпеки", - додали там.

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США впевнені, що у разі постачання Києву снарядів із збідненим ураном Збройні сили України застосовуватимуть їх "відповідально", заявила представник Пентагону Сабріна Сінгх.

Що це за снаряди

Збіднений уран, який є побічним продуктом збагачення урану, використовується для боєприпасів, оскільки його надзвичайна щільність дає снарядам здатність легко проникати через броню та самозайматися в палаючій хмарі пилу та металу.

Хоча збіднений уран є радіоактивним, цей рівень значно менший, ніж в урану природного походження, хоча частинки можуть затримуватися протягом значного часу. За даними МАГАТЕ, збіднений уран на 60% менш радіоактивний, ніж природний уран. Вперше боєприпаси зі збідненим ураном використовувалися на війні в Перській затоці 1991 року.

Боєприпаси зі збідненим ураном для України - деталі

Про те, що адміністрація президента США може схвалити поставки ЗСУ снарядів зі збідненим ураном для американських танків Abrams, газета The Wall Street Journal повідомляла в червні.

Видання Politico з посиланням на обізнаного американського чиновника, який побажав залишитися невідомим повідомило, що рішення було прийнято після кількох місяців дебатів щодо бронебійних снарядів, які, як очікується, будуть дуже ефективними проти російських танків.

За кілька місяців до цього Велика Британія оголосила, що разом з танками Challenger-2 відправить в Україну снаряди, що містять збіднений уран. Володимир Путін заявив, що "колективний Захід починає вже застосовувати зброю з ядерним компонентом". Британська влада звинуватила його в "навмисному дезінформуванні".

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