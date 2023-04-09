Мартін Гріффітс прогнозує збільшення числа загиблих щонайменше вдвічі.

Кількість жертв потужних землетрусів у Туреччині та Сирії, які сколихнули країни 6 лютого 2023 року, може зрости щонайменше вдвічі, що загинули внаслідок землетрусів, які на початку тижня сколихнули райони поблизу кордону між Туреччиною та Сирією, може зрости вдвічі чи більше.

Таку заяву в коментарі виданню Sky News зробив заступник генерального секретаря Організації Об’єднаних Націй з гуманітарних питань і координатор надзвичайної допомоги Мартін Гріффітс. На момент публікації статті йшлося про понад 25 тисяч загиблих внаслідок землетрусів в Туреччині та Сирії.

"Я думаю, важко точно оцінити (точну кількість загиблих – ред.), оскільки ще необхідно забратися під завали. Але я впевнений, що число зросте вдвічі чи навіть більше. Це жахливо. Природа б’є у відповідь у дуже жорстокий спосіб. Це глибоко шокує... думка, що під цими горами уламків все ще є люди, деякі з них досі живі", – наголосив Гріффітс.

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Відповідно до цієї заяви. заступник генсека ООН прогнозує збільшення кількості жертв внаслідок землетрусів мінімум до 50 тисяч осіб. Він наголосив, що рятувальні роботи в Туреччині й Сирії скоро завершаться, адже ідеальним періодом для порятунку людей є 72 години.

"Але вони (рятувальники – ред.) дістали когось живим годину-дві тому. Напевно, буде неймовірно важко вирішити, коли зупинити цю фазу порятунку й перейти до наступної фази, яка також матиме свої проблеми", – зазначив він.

Землетруси в Туреччині та Сирії

Вночі 6 лютого 2023 року південний схід Туреччини та захід Сирії сколихнув потужний землетрус магнітудою більше 7. Після цього стався ще один землетрус магнітудою понад 7 та десятки афтершоків.

Американські сейсмологи зазначили, що два сильних землетруси в одному місці через короткий проміжок часу з наукової точки зору є "дивним" і "рідкісним" феноменом. Дослідник фізики землетрусів Університету Південної Каліфорнії Сільвен Барбо зазначив, що землетруси в Туреччині і Сирії за багатьма показниками можна назвати "дивним" природним феноменом.

Представник Управління із запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій Орхан Татар заявив, що енергія, що виділилася двома землетрусами, порівнювана з енергією 500 атомних бомб. На сьогодні сталося понад 2000 афтершоків, і вони продовжують відбуватися.

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