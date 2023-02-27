Влада закликає населення перебувати на відстані від постраждалих будівель.

У Туреччині стався новий землетрус магнітудою 5,6 бала. Зафіксовано нові руйнування і жертви серед населення. Про це пише турецьке державне інформагентство "Анадолу".

Потужні підземні поштовхи відчувалися в понеділок близько 12:04 в провінції Малатья. Повідомляється про обвалення як мінімум 25 будівель, загинула 1 людина, 69 отримали поранення.

У зоні лиха працюють рятувальники. Місцеве управління з надзвичайних ситуацій закликає населення перебувати на відстані від постраждалих будівель.

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Лютневий землетрус у Туреччині та Сирії

Як повідомляв УНІАН, 6 лютого на південному сході Туреччини стався потужний землетрус магнітудою понад 7, що спричинило значні руйнування в населених пунктах 10 провінцій. Також постраждали суміжні райони сусідньої Сирії.

Для участі в рятувальній операції до Туреччини були направлені рятувальні бригади із сотні країн, в тому числі з України.

Міністр охорони навколишнього середовища Туреччини Мурат Курум повідомив, що під час землетрусу в регіоні зруйновані або сильно пошкоджені майже 25 тис. будівель з понад 170 тисяч

25 лютого стало відомо, що кількість жертв землетрусів у Туреччині та Сирії сукупно перевищило 50 тисяч осіб.

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