Станом на 25 лютого 2023 року кількість жертв землетрусів у Туреччині та Сирії перевищила 50 тисяч осіб.

У Туреччині заарештовано понад 180 осіб, підозрюваних у причетності до масового руйнування будівель під час землетрусу.

Як повідомляє Reuters, заарештовано 184 фахівця, що мали відношення до забудов.

Міністр юстиції Бекір Боздаг заявив, що правоохоронці розслідували причетність понад 600 осіб у зв'язку з обваленням будівель.

Відео дня

За його словами, серед офіційно затриманих і взятих під варту - 79 будівельників, 74 людини, які несуть юридичну відповідальність за будівлі, 13 власників нерухомості і 18 осіб, які проводили перебудову будівель.

"Загальна кількість смертей в Туреччині і сусідній Сирії перевищила 50 000 осіб. Понад 160 000 будинків, що містять 520 000 квартир, зруйновані або серйозно пошкоджені", - йдеться в матеріалі.

Землетруси в Туреччині та Сирії

6 лютого на південному сході Туреччини і в прикордонних районах Сирії сталися два землетруси магнітудою понад 7. Потім були десятки афтершоків.

7 лютого президент України Володимир Зеленський видав указ про надання гуманітарної допомоги Туреччині. Вже наступного дня ДСНС направила до Туреччини на ліквідацію наслідків землетрусу 87 фахівців, 18 одиниць техніки та 10 пошуково-рятувальних собак.

Після потужних землетрусів у Туреччині час від часу фіксували нові підземні поштовхи різної сили. 25 лютого там стався новий землетрус магнітудою більше 5 балів.

Станом на 25 лютого 2023 року кількість жертв землетрусів у Туреччині та Сирії перевищила 50 тисяч осіб.

Вас також можуть зацікавити новини: