Разом з рятувальниками з України в Туреччину вирушили й десять пошуково-рятувальних собак.

Українські рятувальники перебуватимуть у Туреччині, де стався потужний землетрус, десять діб, однак місію можуть продовжити.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив директор Департаменту реагування на надзвичайні ситуації Держслужби з надзвичайних ситуацій Володимир Демчук.

За його словами, українські рятувальники, які вирушили до Туреччини, зосередилися на пошуку вцілілих людей під завалами та наданні їм домедичної допомоги.

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Зокрема, разом зі співробітниками ДСНС з України вилетіли й десять пошуково-рятувальних собак, а також уся необхідна техніка.

"Сформована команда попередньо мобілізована на десять днів, але, зважаючи на оперативну обстановку на території Туреччини, буде окремо ухвалюватись рішення щодо того, скільки команда там перебуватиме", - зазначив Демчук.

Також, посилаючись на дані Міністерства закордонних справ, представник ДСНС уточнив, що наразі невідомо про місцеперебування у Туреччині 27 українців, з якими рідні та близькі втратили зв'язок.

"Я хочу запевнити, що спроможність ДСНС не погіршилася... Ми готові виконувати завдання за призначенням на території нашої держави. Той загін, який відбув на територію Туреччини, не вплинув на зниження готовності ДСНС", - наголосив Демчук.

Землетрус у Туреччині - сьогодні це варто знати

Як повідомляв УНІАН, 6 лютого в прикордонних районах Туреччини і Сирії стався сильний землетрус магнітудою понад 7. Згодом були десятки повторних поштовхів.

За останніми даними, внаслідок стихії загинули понад 11 тис. осіб в обох країнах. Зокрема, у Туреччині - понад 8,5 тис. людей, у Сирії - близько 2,6 тис.

Президент України Володимир Зеленський 7 лютого ухвалив рішення про надання гуманітарної допомоги Туреччині. Згодом це рішення підтримав Кабмін. На допомогу народу Туреччини вирушив загін українських рятувальників та необхідна техніка.

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