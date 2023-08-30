Це питання винесуть для обговорення на зустрічі з представниками Туреччини.

Москва придумала свою зернову угоду. У Кремлі хочуть залучити Туреччину та Катар для реалізації цієї ініціативи.

Міністр закордонних справ Російської Федерації Сергій Лавров планує провести зустріч з турецьким колегою Хаканом Фіданом, який 31 серпня має прибути до Москви. Сторони мають намір обговорити експорт російського зерна.

При цьому в МЗС РФ заявляють, що придумали "альтернативу" зерновій угоді, в рамках якої Кремль хоче доставити до Туреччини мільйон тонн зерна для переробки за гроші Катару, щоб потім продати "нужденним країнам".

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"Розглядаємо цей проект як хорошу робочу альтернативу Чорноморській угоді", - йдеться у заяві Міністерства закордонних справ Росії.

Зернова угода - останні новини

8 липня президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган наполягає на продовженні зернової угоди, яке раніше саботувала Москва. 14 липня з'явилася інформація, що Ердоган "наказав" Путіну продовжити зернову угоду.

17 липня термін дії зернового коридору закінчився, а Росія відмовилася продовжувати договов. Крім того, Кремль відкликав всі гарантії безпеки для суден, які перевозили українське зерно.

27 серпня видання Reuters повідомило, що високопоставлений представник ЄС закликав Росію відновити угоду для експорту зерна з України через Чорне море.

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