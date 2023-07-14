Ердоган заявив, що угоду має бути подовжено.

Президент Туреччини Тайіп Ердоган заявив у п'ятницю, 14 липня, що він "згоден з президентом Росії Володимиром Путіним" у тому, що угоду, яка дозволяє чорноморський експорт українського зерна, має бути продовжено.

Як повідомляє Reuters, виступаючи перед журналістами, Ердоган зазначив, що угода повинна бути подовжена з 17 липня завдяки зусиллям організації Об'єднаних націй та безпосередньо Туреччини.

Як йдеться в матеріалі, Європейська комісія допомагає ООН і Туреччині продовжити операцію по зерну та готова "вивчити всі рішення".

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Війна в Україні та зернова угода

17 липня 2023 року спливає термін дії зернової угоди. Росія вже заявила, що не має наміру її продовжувати та вимагає, щоб з неї зняли частину санкцій.

До початку липня зернова угода практично перестала працювати. Зерновози не можуть прибути в українські порти і забрати зерно, оскільки через Росію не проходять обумовлений угодою огляд в Туреччині.

8 липня 2023 року президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив про те, що наполягає на подовженні зернової угоди. Також він очікує візиту Володимира Путіна до Туреччини в серпні.

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