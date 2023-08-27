45 мільйонів тонн зерна було експортовано альтернативними маршрутами через Польщу та Румунію.

Високопоставлений представник Європейського Союзу закликав Росію відновити угоду, що дозволяє безпечно експортувати зерно з України через порти Чорного моря.

Як повідомляє Reuters, виконавчий віце-президент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс заявив, що російські обмеження на транспортування українського зерна через Чорне море створюють проблеми не тільки для Києва, але і для багатьох країн, що розвиваються.

"Росія використовує зерно як зброю... ми підтримуємо всі зусилля Організації Об'єднаних націй та Туреччини щодо Чорноморської зернової ініціативи", - заявив він журналістам, додавши, що блок надає Україні альтернативні торгові маршрути, які називають маршрутами солідарності, для зерна та іншого експорту.

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Домбровскіс зазначив, що близько 45 мільйонів тонн зерна, насіння олійних культур та супутніх товарів було експортовано альтернативними маршрутами через Польщу та Румунію, що стало важливим рятувальним колом для України.

Експорт зерна з України

17 липня 2023 року Росія вийшла із зернової угоди. Окупанти зняли всі гарантії безпеки та пригрозили, що будуть атакувати всі цивільні судна, які рухатимуться в бік українських портів. Відразу після цього росіяни почали бити по портовій та зерновій інфраструктурі на півдні України.

Туреччина неодноразово закликала продовжити дію угоди. Для цього навіть планувався візит Путіна до Туреччини в серпні. Згодом стало відомо, що візит відкладається до вересня.

22 серпня стало відомо про те, що Ердоган сам може поїхати в Росію на зустріч з Путіним. 26 серпня 2023 року радник глави офісу президента Михайло Подоляк заявив про те, що постійні спроби Туреччини домовитися з керівництвом Росії щодо продовження дії зернової угоди виглядають принизливими.

23 серпня 2023 року стало відомо про те, що страховики підняли ціни для суден, що працюють в чорноморських портах РФ.

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