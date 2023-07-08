Також Ердоган планує на зустрічі з Путіним продавити питання масштабного обміну полоненими і звільнення цивільних заручників.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган наполягає на продовженні зернової угоди, що Росія раніше відмовилася робити. Також він очікує візиту Володимира Путіна до Туреччини в серпні. Про це турецький лідер заявив на спільній прес-конференція з президентом України Володимиром Зеленським.

За словами Ердогана, ведеться активна робота щодо подальшого продовження зернової угоди після закінчення терміну її дії 17 липня. Саме ця тема стане одним з пунктів порядку денного на зустрічі з Путіним, якого чекають в Туреччині в наступному місяці.

"Ми сподіваємося, що вона буде продовжуватися що три місяці, а не кожні два місяці. Ми докладемо зусиль в цьому плані і постараємося збільшити її тривалість до двох років", — заявив Ердоган.

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Також турецький президент обіцяє обговорити з Путіним питання обміну полоненими.

"Сподіваюся, ми скоро отримаємо від цього результат", — сказав Ердоган.

У свою чергу Зеленський дав зрозуміти, що обговорення перейшло до деталей повернення всіх груп утримуваних Росією осіб, включаючи дітей та інших цивільних заручників.

Зернова угода - останні новини

17 липня закінчується термін дії зернової угоди. Росія вже заявила, що не має наміру її продовжувати і вимагати, щоб з неї зняли частину санкцій і почали купувати її товари. Якщо угоду не продовжать, де-юре перестануть діяти дані Москвою обіцянки не заважати зерновому експорту з України.

До початку липня зернова угода практично перестала працювати, оскільки Росія відверто саботує роботу спільних механізмів її реалізації. Зерновози не можуть прибути в українські порти і забрати зерно, оскільки не проходять обумовлений угодою огляд в Туреччині.

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