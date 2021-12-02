Держсекретар США сказав, що Сполучені Штати готові сприяти відведенню російських військ від кордонів України.

Державний секретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен особисто повідомив міністру закордонних справ РФ Сергію Лаврову про серйозні наслідки в разі нового вторгнення російських військ в Україну.

Про це Блінкен сказав у Стокгольмі на початку зустрічі з Лавровим у кулуарах засідання Ради міністрів закордонних справ ОБСЄ (відео заяви Блінкена опублікував американський онлайн-ресурс C-SPAN).

Держсекретар США нагадав про глибоку стурбованість через плани Росії відновити агресію проти України.

"Це привело б нас точно у протилежний напрямок. Це просто не відповідає жодним інтересам. Це не лише наша стурбованість - це стурбованість, яка поділяється багатьма у Європі. І я думаю, що Сергій (глава МЗС РФ Сергій Лавров) впродовж останніх 24 годин у Стокгольмі чув про це. Ми маємо сильне і тверде зобов'язання стосовно суверенітету і територіальної цілісності України", - наголосив Блінкен.

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"Про це я з нетерпінням хочу поговорити з Сергієм, в тому числі про повне виконання Мінських домовленостей двома сторонами і відведення Росією її військ. Сполучені Штати готові сприяти цьому", - наголосив Блінкен.

При цьому він звернувся до Лаврова із попередженням.

"Якщо Росія домагатиметься конфронтації, будуть серйозні наслідки", - констатував держсекретар США.

Як повідомляв УНІАН, 1 грудня Блінкен пригрозив Російській Федерації впливовими "економічними заходами", які раніше не застосовувалися, в разі вторгнення в Україну.

Російські війська біля кордону України

31 жовтня в американському виданні The Washington Post вийшла стаття, в якій йшлося про збільшення кількості російських військ і техніки поблизу кордонів України. Зазначалося, що ці маневри викликали серйозну стурбованість в урядових колах США і Європи.

Також на початку листопада в західних ЗМІ почала з'являтися інформація з посиланням на дані супутникових знімків про активне переміщення російських військових до кордону з Україною.

Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомило, що РФ зосередила біля кордонів України і на окупованих територіях угруповання військ чисельністю 90 тис. осіб.

Державний секретар США Ентоні Блінкен попередив, що Російська Федерація припуститься серйозної помилки, якщо спробує захопити нові території в Україні, як зробила це у 2014 році, коли захопила Крим й окремі райони Донецької і Луганської областей.

15 листопада глави МЗС Франції та Німеччини у своїй заяви запевнили, що в разі початку масштабних воєнний дій Російської Федерації проти України, РФ стикнеться з важкими наслідками і буде змушена заплатити високу ціну.

Автор: Віталій Саєнко