Державний секретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен особисто повідомив міністру закордонних справ РФ Сергію Лаврову про серйозні наслідки в разі нового вторгнення російських військ в Україну.
Про це Блінкен сказав у Стокгольмі на початку зустрічі з Лавровим у кулуарах засідання Ради міністрів закордонних справ ОБСЄ (відео заяви Блінкена опублікував американський онлайн-ресурс C-SPAN).
Держсекретар США нагадав про глибоку стурбованість через плани Росії відновити агресію проти України.
"Це привело б нас точно у протилежний напрямок. Це просто не відповідає жодним інтересам. Це не лише наша стурбованість - це стурбованість, яка поділяється багатьма у Європі. І я думаю, що Сергій (глава МЗС РФ Сергій Лавров) впродовж останніх 24 годин у Стокгольмі чув про це. Ми маємо сильне і тверде зобов'язання стосовно суверенітету і територіальної цілісності України", - наголосив Блінкен.
Читайте такожУкраїна не виключає участі білоруських військ у вторгненні - КулебаДержсекретар США зазначив, що найкращий спосіб запобігти кризі лежить через дипломатію.
"Про це я з нетерпінням хочу поговорити з Сергієм, в тому числі про повне виконання Мінських домовленостей двома сторонами і відведення Росією її військ. Сполучені Штати готові сприяти цьому", - наголосив Блінкен.
При цьому він звернувся до Лаврова із попередженням.
"Якщо Росія домагатиметься конфронтації, будуть серйозні наслідки", - констатував держсекретар США.
Як повідомляв УНІАН, 1 грудня Блінкен пригрозив Російській Федерації впливовими "економічними заходами", які раніше не застосовувалися, в разі вторгнення в Україну.
Російські війська біля кордону України
31 жовтня в американському виданні The Washington Post вийшла стаття, в якій йшлося про збільшення кількості російських військ і техніки поблизу кордонів України. Зазначалося, що ці маневри викликали серйозну стурбованість в урядових колах США і Європи.
Також на початку листопада в західних ЗМІ почала з'являтися інформація з посиланням на дані супутникових знімків про активне переміщення російських військових до кордону з Україною.
Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомило, що РФ зосередила біля кордонів України і на окупованих територіях угруповання військ чисельністю 90 тис. осіб.
Державний секретар США Ентоні Блінкен попередив, що Російська Федерація припуститься серйозної помилки, якщо спробує захопити нові території в Україні, як зробила це у 2014 році, коли захопила Крим й окремі райони Донецької і Луганської областей.
15 листопада глави МЗС Франції та Німеччини у своїй заяви запевнили, що в разі початку масштабних воєнний дій Російської Федерації проти України, РФ стикнеться з важкими наслідками і буде змушена заплатити високу ціну.