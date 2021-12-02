Держсекретар США наголосив, що російські війська повинні повернутися на звичні мирні позиції.

Державний секретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен закликав Російську Федерацію відвести війська від українського кордону і виконати Мінські угоди.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідна заява пролунала у Стокгольмі на засіданні Ради міністрів закордонних справ ОБСЄ.

Ми глибоко стурбовані свідченнями, що Росія ухвалила плани для подальшої суттєвої агресії проти України, і тому ми закликаємо Росію поважати суверенітет і територіальну цілісність України, знизити напруження, повернути назад останнє нарощення військ - повернути сили на звичайні мирні позиції, і виконати Мінські зобов'язання, особливо положення про режим припинення вогню і ті, що дозволяють спостерігачам ОБСЄ мати необмежений доступ, - наголосив Блінкен.

Держсекретар заявив, що дипломатія є єдиним відповідальним підходом для урегулювання кризи. Він сказав, що США повністю готові підтримати його.

Читайте такожПутін створив можливість для дуже швидкого вторгнення в Україну – Блінкен"Сергій (Лавров) говорив про виконання Мінську. Ми повністю погоджуємося, але це також ґрунтується на фактах... Режим припинення вогню не втілений Росією, відведення усіх важких озброєнь не втілено Росією, надання доступу спостерігачам ОБСЄ - не втілено Росією", - наголосив Блінкен.

Водночас він звернув увагу, що Україна ухвалила закон про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей, а закон про амністію перебуває на стадії розгляду.

"Політичний обмін бранцями у форматі "всіх на всіх" - не втілено Росією, забезпечення постачання гуманітарної допомоги на основі міжнародного механізму - не втілено Росією, відновлення соціально-економічних зв'язків - не втілено Росією. Я можу продовжувати. Я думаю, що ви зрозуміли думку", - сказав Блінкен.

Він сказав, що виконання Мінських угод усіма сторонами, Росією та Україною, є найкращим способом, аби відвернути поновлення кризи в Україні.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив про неприйнятність перегляду Мінських угод, які Росія не виконує. Глава МЗС РФ Сергій Лавров вкотре повторив пропагандистські тези Кремля про "внутрішньоукраїнську кризу", яку нібито можна врегулювати шляхом прямого діалогу Києва та проросійських бойовиків.

Логіка Мінських угод полягає у відновленні суверенітету України та мирної реінтеграції тимчасово окупованих територій в окремих районах Донецької та Луганської областей.

У Міністерстві закордонних справ України заявляють, що Росія свідомо руйнує Мінські домовленості через роздачу паспортів жителям Донбасу.

В МЗС також вважають визнання Росією товарних "сертифікатів" ОРДЛО грубим втручанням у внутрішні справи України. Українські дипломати заявляють, що визнання "сертифікатів" демонструє цілеспрямовану політику Росії щодо затягування тимчасово окупованих територій України до російського простору.

5 листопада міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що порушення Росією Мінських домовленостей не залишаться безкарними.

Раніше Дмитро Кулеба заявив, що разом з державним секретарем Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкеном веде роботу над жорсткими економічними санкціями проти Російської Федерації.

1 грудня Боррель заявив, що Євросоюз намагається робити усе можливе для уникнення напруження на тлі скупчення військ Російської Федерації біля українських кордонів.

Нагадаємо, керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов говорив, що російська сторона перекинула до кордону української держави понад 90 тисяч військових і готується до вторгнення наприкінці січня – на початку лютого 2022 року.

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Автор: Віталій Саєнко