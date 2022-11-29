За словами військового експерта, деякі міжнародні організації дискредитували себе.

Військовий експерт Олег Жданов вважає, що старий світовий порядок більше не працює. Непрацездатність цієї системи та низки міжнародних організацій показала війна в Україні.

Як зазначив експерт під час ефіру на YouTube, війна в Україні є причиною чи приводом для того, щоб зламати старий світовий порядок.

"Геноцид українців росіянами – виключно російський наратив, їхня політика щодо України. А Китай вирішив пограти у власну гру, щоби поторгуватися зі США. Війна в Україні – це привід чи причина зламати старий світовий порядок. Адже сьогодні не працює жодна інституція зі старого світового порядку", – пояснив Жданов.

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За словами військового експерта, деякі міжнародні організації дискредитували себе.

"Система міжнародної безпеки не працює. ООН – абсолютно аморфна організація, Червоний Хрест не може чи не хоче допомогти Україні. Подивіться, що відбувається з ОБСЄ. Наша делегація навіть вирішила не брати участь у Парламентській асамблеї ОБСЄ, бо там досі не можуть вирішити питання: проганяти Росію чи ні. Старий світовий порядок не працює зовсім. Його непрацездатність виявляє наша війна. Загибель людей у ​​цій війні – як наслідок самих бойових дій", – додав Жданов.

Війна в Україні: роль міжнародних організацій

14 листопада 2022 року Генасамблея ООН ухвалила резолюцію щодо створення реєстру збитків, завданих Україні внаслідок війни, розвʼязаної Російською Фереацією, та виплат репарацій.

Водночас "Червоний Хрест" постійно піддається критиці через неналежну роботу із українськими полоненими. У жовтні в організації заявили, що Міжнародний комітет Червоного Хреста "поділяє розчарування" від того, що не має доступу до українських військовополонених, які утримуються Російською Федерацією.

Вагому роль у війні в Україні відіграє МАГАТЕ, представники якої перебувають і на захопленій росіянами Запорізькій АЕС. У четвер, 17 листопада 2022 року, Рада керуючих МАГАТЕ ухвалила третю з початку повномасштабної війни в Україні резолюцію, в якій закликала Росію припинити всі дії на українських ядерних об'єктах.

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