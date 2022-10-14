В організації заявили, що не можуть силоміць проникнути в місце утримання під вартою чи інтернування.

Міжнародний комітет Червоного Хреста "поділяє розчарування" від того, що не має доступу до українських військовополонених, які утримуються Російською Федерацією.

Про це йдеться у заяві організації від 14 жовтня.

У комітеті наголосили, що з лютого працюють над отриманням доступу для перевірки умов та поводження з військовополоненими та інформувати їхні сімʼї про своїх близьких

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"Ми змогли відвідати сотні військовополонених, але є ще тисячі, які ми не змогли побачити. Ми хочемо наголосити, що наші команди готові на місцях - і були готові протягом кількох місяців - відвідати пенітенціарну колонію в Оленівці та будь-яке інше місце, де утримуються військовополонені. Однак, крім надання доступу вищою владою, це вимагає практичних заходів для реалізації на місцях. Ми не можемо силоміць проникнути в місце утримання під вартою чи інтернування, куди нас не пустили", - виправдовуються в організації.

Як відомо, Третя Женевська конвенція зобовʼязує сторони у міжнародному збройному конфлікті надати Міжнародному комітету Червоного Хреста негайний доступ до всіх військовополонених та право відвідувати їх, де б вони не утримувалися.

"Наша місія може бути досягнута лише скоординованими зусиллями зі сторонами конфлікту. І ми просимо їх і міжнародну спільноту підтримати ту роль, яку нам відведено", - додали там.

Теракт з військовополоненими в Оленівці

В ніч на 29 липня на території колишньої виправної колонії в окупованому селищі Оленівка у Донецькій області стався вибух, в результаті якого зруйнована будівля, де утримувалися виведені з заводу "Азовсталь" українські військовополонені.

Росія звинуватила в обстрілі колонії ЗСУ. За даними російської сторони, загинули понад 50 українських захисників, але кількість поранених невідома. Українські силові структури назвали вибух в Оленівці російським терористичним актом. Київ так і не отримав офіційних відповідей від Росії щодо списків загиблих і поранених в результаті теракту.

Місія ООН зі з’ясування фактів не може поїхати до слідчого ізолятора в Оленівці Донецької області, де було вбито понад 50 українських військовополонених, через відсутність гарантій безпеки.

21 вересня відбувся черговий обмін полоненими, в рамках якого звільнено 215 українських захисників. Серед них - восьмеро поранених під час російського теракту в Оленівці.

13 жовтня з російського полону звільнено ще 20 наших воїнів: серед них є ті, що росіянами утримувалися в Оленівці, на тимчасово окупованих територіях Запорізької та Херсонської областей.

Того ж дня Україна заявила, що дає Міжнародному комітету Червоного Хреста три дні для направлення місії до колонії в окупованій Оленівці.

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