Журналіст стверджує, що армія в Росії налаштована вкрай радикально.

Російський журналіст Михайло Зигар розповів про обстановку, яка зараз панує серед владної верхівки РФ.

"Всі мої джерела в Москві згодні: все змінилося, в Путіна після Херсона вже майже ніхто не вірить. Найпопулярніше порівняння в наші дні - з Мілошевичем. Перспективи Путіна моє джерело, близьке до адміністрації президента, оцінює так: "Він завжди боявся показати слабкість - а тепер показав, і всім очевидно, що його зараз знищать. Дай Бог, йому залишилося півроку". Звичайно, він не може точно пояснити, що буде з Путіним - це скоріше відчуття, ніж конкретне знання, яке у нього є. Великі російські бізнесмени, які ще недавно заявляли, що прийдешня зима стане для України вкрай трагічною, а для Європи – страшним випробуванням, тепер повністю переглянули свої прогнози. Це не означає, що хтось із них готовий проявити ініціативу, але всі чогось чекають", - написав він у матеріалі Der Spiegel.

Він повідомляє, що армія в Росії ще більш радикальна.

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"Там є велике невдоволення всією адміністрацією окупованих територій і військовою операцією в цілому. Загальна ідея така: московські чиновники тільки й роблять, що вичавлюють гроші. Всі посіпаки заступника голови Адміністрації президента, який відповідав за "інтеграцію" Херсонщини в Росію, насправді тільки крали. Вони не стали відновлювати регіон - як ніби заздалегідь знали, що все це буде безглуздо", - написав Зигар.

Журналіст стверджує, що багато хто з тих, хто нещадно критикує Путіна, його рішення і саму війну, не усвідомлюють, наскільки їх критичне мислення роз'їдене пропагандою.

"Майже всі рано чи пізно стали говорити, що війну організував захід, що це пастка, в яку заманили Путіна. І що ще гірше, американці роблять все, щоб знищити Росію і росіян, так що ця війна не закінчиться навіть після падіння "Пині". Бо нібито армія тоді прийме командування і продовжить боротьбу. Звучить досить страшно - іноді здається, що деякі з моїх співрозмовників зійшли з розуму під впливом пропаганди. Однак, враховуючи, як сильно змінилися їхні оцінки за останній рік і як швидко випарувалася їхня впевненість у непереможності Путіна, є надія, що нинішнє конспіративне мислення теж не триватиме довго", - додав Зигар.

Ситуація у владі РФ: що відомо

Раніше повідомлялося, що відступ з Херсона стало "дуже болючою подією" для "російських еліт", до них прийшло розуміння того, що війна проти України програна.

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