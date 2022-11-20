У РФ бояться, що проти кремлівської влади будуть використані ЗМІ, соцмережі, релігійні організації та навіть гіпноз.

На тлі повномасштабного російського вторгнення в Україну в Москві готуються до можливого державного перевороту.

Про це повідомляє The Insider, зазначивши при цьому, що в центрі Москви ще 26 жовтня з'явилася бойова техніка та озброєні люди, а у Федеральній службі охорони (ФСО) заявили про проведення так званих планово-тактичних навчань з нейтралізації загроз тероризму і захисту об'єктів вищих органів влади.

За інформацією видання, охорона президента країни-агресора Володимира Путіна просто готується захищати диктатора від перевороту, а ці тактичні навчання — невелика частина спецзаходів на випадок переведення ФСО в режим воєнного часу.

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Як пише The Insider, у РФ бояться, що проти кремлівської влади будуть використані ЗМІ, соцмережі, релігійні організації та навіть гіпноз.

Щоб цього уникнути, ФСО пропонує використовувати проведення довірчих бесід з молодими співробітниками та щотижневі політзаняття, а також колективне відвідування храму. Особливий акцент роблять на тому, що у "ворога" є гіпнотичні здібності.

Крім соцмереж і гіпнозу в Росії бояться, що проти агресора будуть застосовані застосують психокорректуючі гри.

Переворот в Росії: що відомо

Журналіст і блогер Майкл Накі раніше заявляв, що у РФ зростає невдоволення серед мобілізованих росіян, однак поки невідомо, чи переросте це в переворот.

Радник глави МВС Антон Геращенко упевнений, що не можна виключати можливість повалення Путіна з президентського поста в результаті перевороту. Для цього має загинути більше росіян.

13 листопада 2022 року радник голови офісу президента Михайло Подоляк заявив про те, що державний переворот у Росії вже вирує.

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