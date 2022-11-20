На тлі повномасштабного російського вторгнення в Україну в Москві готуються до можливого державного перевороту.
Про це повідомляє The Insider, зазначивши при цьому, що в центрі Москви ще 26 жовтня з'явилася бойова техніка та озброєні люди, а у Федеральній службі охорони (ФСО) заявили про проведення так званих планово-тактичних навчань з нейтралізації загроз тероризму і захисту об'єктів вищих органів влади.
За інформацією видання, охорона президента країни-агресора Володимира Путіна просто готується захищати диктатора від перевороту, а ці тактичні навчання — невелика частина спецзаходів на випадок переведення ФСО в режим воєнного часу.
Як пише The Insider, у РФ бояться, що проти кремлівської влади будуть використані ЗМІ, соцмережі, релігійні організації та навіть гіпноз.
Щоб цього уникнути, ФСО пропонує використовувати проведення довірчих бесід з молодими співробітниками та щотижневі політзаняття, а також колективне відвідування храму. Особливий акцент роблять на тому, що у "ворога" є гіпнотичні здібності.
Крім соцмереж і гіпнозу в Росії бояться, що проти агресора будуть застосовані застосують психокорректуючі гри.
Переворот в Росії: що відомо
Журналіст і блогер Майкл Накі раніше заявляв, що у РФ зростає невдоволення серед мобілізованих росіян, однак поки невідомо, чи переросте це в переворот.
Радник глави МВС Антон Геращенко упевнений, що не можна виключати можливість повалення Путіна з президентського поста в результаті перевороту. Для цього має загинути більше росіян.
13 листопада 2022 року радник голови офісу президента Михайло Подоляк заявив про те, що державний переворот у Росії вже вирує.
Вас також можуть зацікавити новини:
- У РФ вперше заговорили про відставку Путіна, попереду вирішальні місяці - Politico
- У Путіна будуть проблеми, якщо поразки в Україні продовжаться навесні 2023 року - Reuters
- Росія захлинеться в радикальних протестах: названо одну умову (відео)