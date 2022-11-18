Незважаючи на невдоволення, російські чиновники і бізнесмени, ймовірно, не мають наміру робити будь-яких дій.

Відступ від Херсона став "дуже болючою подією" для "російських еліт", до них прийшло розуміння того, що війна проти України програна.

Як повідомляє російське видання "Медуза" з посиланням на джерела, в Кремлі, проте, все ще налаштовані оптимістично.

Близьке до підприємців з близького оточення російського диктатора Володимира Путіна джерело видання прогнозує, що серед еліт буде запит на стабілізацію ситуації.

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"Пішло розуміння – справжню війну ми програли. Люди починають думати про те, як жити далі, яке місце в майбутньому хотіли б зайняти, яку ставку зробити, на чому грати. [З одного боку] будуть реваншистські настрої. З іншого - буде запит на нормалізацію і стабілізацію", – зазначає він.

За словами джерела, близького до уряду, серед високопоставлених чиновників РФ все більш розумною здається позиція представників "еліти".

У Кремлі ж, за словами співрозмовників видання, як і раніше не збираються завершувати війну. Там сподіваються, що на Заході "розвалиться консенсус на підтримку України" через потребу в енергоносіях. Також у Кремлі сподіваються на різку зміну політичної ситуації в Україні та відставку президента Володимира Зеленського. Політична верхівка вірить, що через кілька місяців російська армія стане більш боєздатною через мобілізацію і зможе переламати ситуацію на фронті.

За інформацією ЗМІ, на відміну від "еліт", на настрої більшості росіян відступ з Херсона ніяк не позначилося – "приєднання" регіону, не встигли "просунути" в російській пропаганді. Населення приймає офіційні пояснення, що регіон потрібно було залишити. Це підтверджують джерела видання і дані соціологічних досліджень.

"Медуза" також зазначає, що серед чиновників регіональних урядів і відділень путінської "Єдиної Росії" думки щодо втрати Херсона різняться. Одні кажуть, що "те, що трапилося в Херсоні сприймається як ганьба і наслідок бардаку в державі". Інші зазначають, що вони "від Херсона далеко" і кажуть, що "почало виникати відчуття чужої війни".

"Раніше "спецоперація" була фоном, який, можливо, навіть викликав привід для гордості. Особливо якщо ти нічим, крім офіційної інформації, не цікавився. Після мобілізації – це частина життя, але тебе про ці рішення ніхто не запитав... Це там нагорі воюють (та ще й без успіхів), а впливає на нас", - зазначає один з регіональних чиновників.

Подібні настрої нібито проникають в адміністрацію президента і уряд, там турбуються через "повну закритість вищого керівництва країни".

"Нас ні в що не присвячують, багато дізнаємося з новин, причому українських і західних. Виглядає так, що постійно йдемо на поступки і ще намагаємося це приховати і заховати", – нарікає близьке до уряду джерело "Медузи".

Всупереч невдоволенню, впевнені джерела видання, російські чиновники і бізнесмени не мають наміру робити будь-яких дій проти Путіна і просто хочуть, "щоб все це швидше закінчилося".

Ситуація в Херсонській області

9 листопада, відразу після виборів до Конгресу США, російське військове командування оголосило про відведення військ з правого берега Дніпра в Херсонській області.

10 листопада Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що українські війська продовжують наступ у Херсонській області згідно з планом. Під час контрнаступу Сил оборони був звільнений весь правий берег Херсонської області. Вже 11 листопада стало відомо, що українські військові зайшли в Херсон.

Українські захисники вийшли до узбережжя Дніпра, що дає можливість встановити контроль над зоною, близькою до тимчасово окупованого Криму.

На думку західних експертів, заздалегідь спланований відступ російських окупантів з правого берега Дніпра на Херсонщині свідчить про те, що командування РФ зробило висновки після провалу на Харківщині.

Аналітики Інституту вивчення війни вважають, що Збройні Сили України здатні зірвати зусилля росіян щодо утримання своїх оборонних позицій на окупованому лівобережжі.

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