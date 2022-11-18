Про окупантів продовжують нагадувати численні банери, які повідомляють, що Росія, мовляв, тут назавжди.

З моменту звільнення Херсона від багатомісячної окупації російськими військами минув вже тиждень.

У місті, де окупанти, тікаючи, підірвали об'єкти критичної інфраструктури, досі немає стабільного водопостачання. Херсонці використовують у побуті воду, яку набирають просто з річки Дніпро.

Гарячою їжею жителів деокупованого міста забезпечують волонтери, які готують на кухні, розгорнутій на місці. Також тут роздають гуманітарну допомогу – біля машин, які її розвозять, скупчуються черги. Розгорнуто і мобільний територіальний сервісний центр.

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Будівлі поліції та обласної адміністрації, які раніше займали окупанти, тепер прикрашають найклеєні та намальовані українські прапори. Гуляючи містом можна помітити і графіті з портретами Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Херсонці радісно зустрічають українських воїнів, роблять спільні фото. Діти організовують імпровізовані "блокпости" і носять українську символіку.

Про окупантів продовжують нагадувати не тільки знищені будинки та об'єкти інфраструктури, а й численні банери, які повідомляють, що Росія, мовляв, тут назавжди.

Починають відкриватися жахи окупації росіянам. Зокрема, стало відомо, що одну з катівень загарбники розгорнули на території ізолятора тимчасового утримання. Після себе росіяни залишили тут сміття, розмальовані стіни і портрети російського диктатора.

Звільнення Херсонської області - що варто знати

9 листопада, наступного дня після проміжних виборів до Конгресу США, Міністр оборони РФ Сергій Шойгу та новий командувач російськими окупаційними військами в Україні Сергій Суровікін оголосили, що російські військові залишають Херсон і правобережжя області. При цьому "адміністрація" окупантів переїхала до Генічеська.

Вже 11 листопада стало відомо про звільнення Херсона. 14 листопада в місті підняли український прапор.

Станом на 13 листопада повідомлялося, що ЗСУ звільнили 179 населених пунктів на південному напрямку.

Тим часом на лівому березі кількість особового складу російських окупаційних військ зменшується. Окупанти починають мінувати населені пункти та посилюють фільтрацію українського населення.

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