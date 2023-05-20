В даний час не існує плану поставки Україні американських винищувачів.

За словами високопоставленого представника адміністрації США, Сполучені Штати підтримають спільні міжнародні зусилля з навчання українських пілотів сучасним винищувачам, включаючи F-16.

Як пише Politico, навчання проходитиме за межами України на одному з європейських полігонів, і офіційні особи сподіваються розпочати навчання найближчими тижнями.

Коаліція країн, що беруть участь у підготовці, буде вирішувати, коли реально надати винищувачі, скільки їх відправити і хто буде їх передавати в міру навчання протягом найближчих місяців. Цей крок ще більше зміцнить і поліпшить можливості українських ВПС.

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В даний час не існує плану постачання Україні американських винищувачів, і від союзників не надходило офіційних запитів про передачу Україні своїх власних F-16. Будь-які F-16, передані США або їх союзниками, навряд чи прибудуть в Україну вчасно для очікуваного контрнаступу.

Цей крок є потужним сигналом про те, що США і союзники повністю єдині в забезпеченні того, щоб Україна залишалася суверенною, незалежною і безпечною країною, здатною захищатися і стримувати майбутні атаки.

Сучасні винищувачі для України - деталі

19 травня США дали добро на навчання українських пілотів на літаках F-16. Також США разом із союзниками планують надати Україні винищувачі F-16, але це відбудеться вже після українського контрнаступу.

Португалія прийняла рішення приєднатися до міжнародних зусиль з навчання українських пілотів і механіків на західних бойових літаках.