Поки місцева влада продовжує "загравати" з лідером РФ Володимиром Путіним, в акваторії Грузії плавають "смертельні" боєприпаси.

У Грузії на узбережжі місцевого курорту вибухнув небезпечний боєприпас, який імовірно є морською міною.

Подія трапилася в Батумі, як повідомило в понеділок, 13 лютого, грузинське видання rustavi2.ge. За даними ЗМІ, небезпечний боєприпас здетонував в морі, приблизно у 25 метрах від берега. Очевидці чули звук вибуху й зняли відео.

Повідомляється, що через розрив морської міни ніхто не постраждав. На цей час на місці працюють представники МВС Грузії. В якому саме районі Батумі була виявлена міна, невідомо.

Відео дня

Варто зазначити, що офіційно про приналежність міни до "російських" боєприпасів ЗМІ не пишуть. Однак за час повномасштабного вторгнення військ РФ в Україну до узбережжя Румунії та Болгарії неодноразово виносило морські міни.

Російські міни в акваторії Чорного моря

Як відомо, в рамках ведення бойових дій з Україною російські війська розмістили в Чорному морі безліч морських мін. Українські військові постійно попереджають про високу мінну небезпеку.

Періодично смертельні боєприпаси прибиває до берегів країн, які також омиваються Чорним морем: наприкінці березня Туреччина виявила та знищила дві таких міни, а в грудні вже четверта морська міна дісталася до берегів Румунії.

Наразі російські морські міни буквально усівають прибережні території Одеської області. Раніше фахівці підрозділу Військово-Морських Сил Збройних Сил України знищили там ворожу протикорабельну міну.

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