Морську міну винесло штормом.

Підрозділом Військово-Морських Сил Збройних Сил України знищено ворожу протикорабельну міну на узбережжі Одещини.

"На узбережжі було контрольовано знешкоджено протикорабельну ворожу міну шляхом підриву. Дякуємо Силам оборони за фахову роботу", – зазначив речник начальника Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.

В оперативному командуванні "Південь" журналістам підтвердили, що силами підривної команди ВМС здійснено контрольований підрив морської міни, яку штормом винесло до узбережжя.

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Міни в Чорному морі - що відомо

Російські загарбники випустили в Чорне море безліч морських мін. Їх зриває з якоря під час шторму, дрейфуючи вони створюють загрозу.

Міги викидає й на берег, через що українські військові постійно попереджають про високу мінну небезпеку. На Одещині раніше вже знищили дві міни, які винесло під час шторму і міни, які зірвало з якоря.

Нерідко міни росіян дістаються не тільки України. В кінці березня Туреччина виявила і знищила дві міни у Чорному моря. В груднівже четверта морська міна дісталася берегів Румунії.

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