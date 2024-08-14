На обох авіабазах імовірно отруїли водопровідну воду.

На двох авіабазах Німеччини були проведені диверсії, пов'язані з отруєнням води, пишуть німецькі ЗМІ. Так, про диверсію на в казармах німецьких ВПС у Кельн-Вані повідомляє Spiegel.

Як пише видання, підозрюється, що в казарми міг проникнути невідомий - у паркані виявлено дірку, а в роботі водопроводу - неполадки. Можливо, вода була отруєна.

Наразі казарма опечатана, солдатам заборонили пити воду з-під крана, нікого не впускають і не випускають. При цьому зазначається, що оскільки у військових власний водопровід, місцеві жителі не постраждали.

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У казармах у Кельн-Вані базуються військово-повітряні сили Міністерства оборони Німеччини, працюють 1200 цивільних і 4300 військових. Там дислокуються частини авіазагону, який забезпечує літаками та екіпажами уряд ФРН.

Зазначається також, що авіабаза Кельн-Ван є важливим центром військової підтримки України. Українські солдати, які пройшли навчання в Німеччині, регулярно повертаються звідти додому через Польщу.

Комі того, як пише Bild, на авіабазі НАТО в Гайленкірхені розслідують випадок можливого саботажу. Як пише газета Süddeutsche Zeitung, там могли забруднити питну воду. На базі власний водопровід, тож місцеві жителі не постраждали. У Гайленкірхені базуються літаки-розвідники НАТО.

Російські диверсії в Європі

Раніше ЗМІ писали, що низку військових баз США в Європі було переведено у стан підвищеної бойової готовності після того, як розвідка країни з'ясувала, що особи, яких підтримує Росія, можуть готувати диверсійні атаки на військовий персонал та об'єкти США.

Також CNN писав, що на початку 2024 року розвідка США дізналася, що Росія хоче вбити гендиректора концерну Rheinmetall Арміна Паппергера. За даними журналістів, американським і німецьким службам вдалося зірвати цю операцію. Однак вона була лише однією із серії - у планах окупантів вбивства керівників оборонної промисловості по всій Європі.

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