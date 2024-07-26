Швидкісне залізничне сполучення призупинено після низки пожеж в мережі.

Французький оператор швидкісних поїздів SNCF призупинив рух на більшій частині території країни. Причина – за кілька годин до церемонії відкриття Олімпійських ігор на залізниці сталися диверсії, пише Financial Times.

"Пожежі були навмисно влаштовані, щоб пошкодити нашу інфраструктуру, і команди інженерів вже працюють на місцях, щоб вирішити цю проблему. Ми переобладнаємо деякі поїзди на звичайну швидкість, але багато поїздів доведеться скасувати", – йдеться в заяві компанії.

Пасажири публікують у соціальних мережах фотографії переповнених залізничних вокзалів Парижа після того, як рух поїздів було практично припинено.

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"Я рішуче засуджую ці злочинні дії, які порушать подорожі багатьох людей", – заявив міністр транспорту Патріс Вергрієт, додавши, що рух поїздів буде порушено протягом усіх вихідних.

Зазначається, що інцидент занепокоїть організаторів Літніх Олімпійських ігор. На церемонії відкриття 26 липня В Парижі очікуються сотні тисяч людей.

За даними SNCF, пошкоджень зазнали кілька швидкісних гілки у напрямку Атлантичного океану, а також північна та східна гілки.

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