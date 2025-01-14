Жешув є важливим логістичним хабом, через який надходить допомога Україні від західних союзників.

Німеччина у цьому місяці розмістить у Польщі системи протиповітряної оборони Patriot. Про це повідомив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, пише Радіо Свобода. Він зазначив, що ЗРК будуть розміщені у Жешуві, який знаходиться за 90 кілометрів від українського кордону.

"Ми дуже добре знаємо, наскільки велике значення має Жешув як логістичний хаб, як логістичний вузол, коли йдеться про допомогу Україні... Ще в січні я поїду до Жешува особисто, щоб гарантувати, що цього місяця там почнуть працювати оборонні системи Patriot", – сказав міністр оборони Німеччини.

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш додав, що у цій справі узгоджуються останні деталі. Він також зазначив, що з січня цього року більшу роль у координації безпеки летовища "Ясьонка" в Жешуві взяло НАТО

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"Ясьонка" – це ключовий порт для підтримки України, як в гуманітарному, так і в інших аспектах. Понад 90% допомоги йде через Польщу, отже тим більше потрібна ця союзницька підтримка", – сказав Косіняк-Камиш.

Окрім Німеччини, захистом аеропорту в Жешуві з грудня 2024 року займаються військові з Норвегії. Країна перекинула до Польщі солдатів, зенітно-ракетний комплекс NASAMS і чотири винищувачі F-35.

Німеччина та Україна - новини

Сьогодні до Києва з неанонсованим візитом прибув міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус. Він має намір обговорити з урядом України питання подальшої військової підтримки в оборонній битві проти Росії.

Пісторіус проведе зустрічі, зокрема, з президентом України Володимиром Зеленським та з міністром оборони Рустемом Умеровим.

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