Водночас український лідер назвав рішення НАТО про надання Україні п'яти систем Patriot "серйозним здобуттям".

Україна ще не отримала всі п’ять систем протиповітряної оборони Patriot, обіцяних на саміті НАТО у Вашингтоні, що відбувся у липні 2024 року. Про це президент повідомив в інтервʼю українським журналістам, яке транслювали в ефірі телемарафону Єдині новини.

Зокрема, український лідер назвав рішення НАТО про надання Україні п'яти систем Patriot "серйозним здобуттям". Втім, він додав, що не всі ці системи було доставлено.

"Вважаю серйозне здобуття щодо НАТО — рішення в Вашингтоні про п’ять додаткових Patriot. Не всі дійшли поки що, але рішення позитивне і незворотний курс нашого членства в НАТО, яке підтримали всі країни Альянсу", — зазначив президент.

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Україні потрібно більше ППО

Як писав УНІАН, на початку жовтня російським окупантам вдалося вистежити та пошкодити пускові установки зенітно-ракетного комплексу Patriot. Тоді тимчасовий виконувач обов’язків начальника управління комунікацій командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат стверджував, що в цілому комплекс залишився у боєздатному стані.

Вчора президент Володимир Зеленський заявив, що Україні потрібно ще 10-12 систем Patriot, аби повністю закрити небо для російських ракет. При цьому він висловив обурення через те, що західні партнери не хочуть витратити малу частину заморожених російських активів на те, аби профінансувати поставку цих систем ППО.

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