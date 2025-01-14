До Києва з візитом прибув міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус. Як повідомляє Welt, він планує провести переговори з урядом України.

Пісторіус має намір обговорити з урядом України питання подальшої військової підтримки в оборонній битві проти Росії, пише видання.

"Мені важливо цією поїздкою показати, що ми продовжуємо активно підтримувати Україну. Це сигнал про те, що Німеччина, як найбільша країна НАТО в Європі, підтримує Україну. Не поодинці, а разом із "Великою п'ятіркою" і багатьма іншими союзниками", - сказав він.

Напередодні у Варшаві Пісторіус провів обговорення подальшої допомоги Україні зі своїми колегами з Польщі, Франції, Італії. Зазначалося, що Німеччина хоче докласти більше зусиль разом із основними європейськими партнерами для зміцнення української оборонної промисловості.

"Якщо будуть гроші, якщо будуть потужності для виробництва озброєнь, то Україна сама швидше за всіх забезпечить свої війська матеріалами і зброєю", - сказав Пісторіус у Польщі.

Німеччина та Україна

Днями видання Der Spiegel повідомило, що міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок і глава Міноборони Борис Пісторіус хочуть встигнути до виборів виділити на військову підтримку України близько 3 мільярдів євро, але канцлер Олаф Шольц чинить опір.

Однак пізніше Пісторіус спростував ці заяви, заявивши, що пакет допомоги вже готовий, і це питання буде вирішено після того, як будуть вирішені всі політичні питання.

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