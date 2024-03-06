На відміну від багатьох інших лідерів ЄС, прем’єр-міністр Угорщини не відвідував Київ для зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським.

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан цього тижня хоче обговорити, як припинити війну Росії проти України з колишнім президентом США Дональдом Трампом у Флориді. Про це заявив угорський міністр закордонних справ Петер Сіярто, повідомляє Bloomberg.

Видання зазначає, що Орбан, найближчий союзник Кремля в Європейському Союзі, затримав допомогу з боку ЄС для захисту України від російського вторгнення, зберігаючи при цьому теплі стосунки з Володимиром Путіним. При цьому перспектива наступного президентства Трампа викликала занепокоєння серед європейського керівництва, включно з Україною, щодо здатності ЄС відповісти на війну та вплив Росії.

"Орбан намагався вислужитися перед Трампом, вважаючи його повернення в Білий дім полегшенням дипломатичної ізоляції Угорщини після того, як суперечки з союзниками по НАТО та ЄС спричинили тиск з боку адміністрації Байдена та групи двопартійних законодавців США", - пише ЗМІ.

Водночас, за словами Сіярто, переговори про припинення війни неминучі, тому що "Київ не може перемогти Росію", а "Росія не може перемогти весь Захід". Хоча Орбан закликав до негайного припинення вогню, він не запропонував жодних інших планів щодо припинення війни, яка триває вже третій рік.

"Зустріч у Мар-а-Лаго 8 березня підкреслює, як Трамп дедалі більше впливає на зовнішньополітичні питання під час передвиборчої кампанії, оскільки він наближається до висування в президенти від Республіканської партії та ймовірного реваншу над президентом Джо Байденом", - зазначають автори і нагадують, що на відміну від багатьох інших лідерів ЄС, Орбан не їздив до Києва на зустріч із президентом України Володимиром Зеленським.

Візит Орбана до США

Нещодавно стало відомо, що Орбан зустрінеться з Трампом. Прем'єр-міністр Угорщини повідомив, що наступного тижня вирушить до Флориди, щоб зустрітися з екс-президентом США. Орбан також підтвердив свою позицію про те, що для всього світу, але особливо для Угорщини, важливо припинити війну, "яка точиться поруч".

Раніше Угорщина відмовилася надати 18 млн доларів на озброєння для України. Про це заявив міністр закордонних справ і зовнішньоекономічних зв'язків Угорщини Петер Сіярто.

До цього Віктор Орбан заявив, що Україна має стати буферною зоною між РФ і Заходом. При цьому угорський прем'є не хоче бачити Україну ані в ЄС, ані в НАТО.

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