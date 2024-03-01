За словами прем'єр-міністра Угорщини, якби Трамп повернувся, російсько-українська війна закінчилася б.

Якби колишній президент США Дональд Трамп повернувся на свою посаду, російсько-українська війна закінчилася б. Про це на дипломатичному форумі в Анталії заявив прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, повідомляє Mandiner.

Він повідомив, що наступного тижня вирушить до Флориди, щоб зустрітися з Трампом. Орбан також підтвердив свою позицію про те, що для всього світу, але особливо для Угорщини, важливо припинити війну, "яка точиться поруч".

"В Україні також проживають угорці, кілька з яких загинули під час бойових дій. Нам потрібен якнайшвидший мир, це в інтересах усього світу. ... Якщо хтось угорець, то він і європеєць", - сказав Орбан.

Він також зазначив, що сильний американський президент може зупинити війни. Зокрема, на думку Орбана, якщо Трамп знов стане президентом США, російсько-українська війна закінчиться, а ізраїльський конфлікт можна буде вирішити швидше.

Позиція Угорщини щодо війни РФ проти України

Угорщина відмовилася надати 18 млн доларів на озброєння для України. Про це заявив міністр закордонних справ і зовнішньоекономічних зв'язків Угорщини Петер Сіярто.

За його словами, в Будапешті вирішили використати ці кошти для зміцнення безпеки в Чаді, для створення нового навчального закладу з метою підготовки армійських офіцерів у цій країні та для поліпшення можливостей збройних сил Чаду.

Раніше прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що Україна має стати буферною зоною між РФ і Заходом. При цьому угорський прем'є не хоче бачити Україну ані в ЄС, ані в НАТО.

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